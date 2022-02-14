أشاد المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا د.حسام الشرقاوي بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتية في مجال العمل الإنساني والإغاثي ودورها في التعامل مع الأزمات والكوارث والمشاركة المجتمعية.



وقال الشرقاوي في تصريح لـ «كونا»عقب لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير إن للجمعية تاريخا طويلا في العمل المشرف لدعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث، فضلا عن مشاركتها في دعم جهود الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر.



من جانبه، أكد الساير أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بمجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية، لاسيما الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لما فيه مصلحة الإنسانية، مشيدا بدور الاتحاد على صعيد المساعدات الإنسانية الدولية ومشاريعها التنموية في الدول التي تتعرض للأزمات.



وذكر الساير أن الجمعية تتطلع الى تعزيز شراكتها مع الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر والعمل معا من أجل تحسين أوضاع المتأثرين بالأزمات الإنسانية، مستعرضا جهود الجمعية الإنسانية والتنموية في العديد من القضايا والدول.