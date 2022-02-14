دارين العلي



من المتوقع وضمن خطة التنمية 2035 تنفيذ مشروع محطة التحلية في مدينة جنوب المطلاع والذي يستهدف تصميم وانشاء وصيانة محطة تنقية بطاقة 400 الف متر مكعب يوميا لمعالجة الصرف الصحي الناتجة عن المدينة.



وقالت مصادر مطلعة ان المشروع الذي تبلغ قيمته 159 مليون دينار وفق تقرير تقييم الاستهلاك والانتاج المستدامين الصادر عن الهيئة العامة للبيئة سيتم تنفيذه عام 2025 لبدء تشغيله بما يخدم رؤية «كويت جديدة».



ولفتت المصادر الى ان المشروع يهدف الى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة التجميلية ووقف التصحر كما له مردود كبير في مجال حماية البيئة.



وأوضح انه سيتم خلال المشروع توفير استخدام الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغاز الميثان لتوفير 50% من الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل المحطة.



وأشار الى ان المشروع يتضمن تصميم وبناء المحطة التي ستعمل على استخراج مياه الصرف الصحي ‏‏في مدينة جنوب المطلاع لمعالجتها، كما يعمل على الاستدامة في تطوير وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات المعالجة عبر بناء محطة التنقية لاستخراج ومعالجة المياه بنفس الطاقة الاستيعابية المذكورة الى جانب التوفير في استخدام الطاقة الكهربائية واستخدام المياه المعالجة في الزراعة.