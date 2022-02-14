أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري أنه لا جديد بشأن قرار عودة سورية إلى الجامعة العربية، مشيرا إلى أن اجتماعات الوزاري العربي القادمة تمهيدية للقمة.



وقال الجعفري لصحيفة «الوطن» السورية، على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإيرانية بدمشق بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للثورة الإيرانية، إن «العلاقات السورية - الإيرانية غيرت منطق علاقات السياسة الدولية، ومفهوم الجغرافية السياسية، لذلك علاقات البلدين ليست اعتيادية، وهي علاقة تحالف ونحن نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بحليفتنا إيران».



وبخصوص احتمال حصول زيارات رسمية على مستوى رفيع بين البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة، اعتبر الجعفري أن «العلاقات بين البلدين تتحمل مثل هكذا سيناريوهات وزيارات رفيعة المستوى، علما أن الزيارات لا تتوقف بين البلدين وهذا السيناريو وارد».



وحول الاجتماع الوزاري العربي القادم واحتمالية اتخاذ قرار بعودة سورية إلى الجامعة العربية، أكد الجعفري أن «هذه الاجتماعات هي اجتماعات تمهيدية للقمة ولا جديد على هذا الصعيد».



وشدد الجعفري على أن «سورية قيادة وشعبا وحكومة تقدر عاليا ما قدمته إيران وما تقدمه من دعم اقتصادي وسياسي وعسكري وأمني لسورية في معركتها ضد المتآمرين على وحدة سورية وثقافتها وحضارتها».



وأكد الجعفري أن سورية تعتبر إيران شريكا وحليفا إستراتيجيا وتثمن دورها المسؤول داخل المجتمع الدولي كدولة تحترم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وتسهم في مواجهة تعسف القوى الإمبريالية وممارساتها بالحد من سيادة واستقلال شعوبنا.



بدوره، أكد سفير إيران في سورية مهدي سبحاني في كلمة مماثلة له خلال الحفل، أن الإرادة السياسية لكبار المسؤولين في إيران وسورية هي تعميق مجالات التعاون بينهما على جميع الصعد بعد مرحلة من حرب صعبة في مواجهة الإرهابيين وداعميهم الدوليين والأميركيين، والتي عززت ارتقاء العلاقات بين البلدين على المستوى الإستراتيجي مع الإصرار على تعزيز هذه العلاقات في المستويات المختلفة الاقتصادية والثقافية والعلمية والتعليمية والشعبية، مشيرا إلى أن هناك إمكانية هائلة بين البلدين لتعزيز العلاقات ولدينا عزم راسخ لاستخدام هذه الإمكانات.



ولفت سبحاني إلى أن إيران تدعم السلامة الإقليمية وسيادة الجمهورية العربية السورية بشكل كامل ومع إدانتها للحضور غير الشرعي للعناصر الأجنبية على الأراضي السورية وتؤكد ضرورة إعادة كل شبر من هذه الأراضي إلى سيطرة الحكومة السورية الشرعية. وأكد سبحاني أن مستقبل علاقات البلدين واضح تماما، وخلال الأشهر الـ 9 الماضية ازدادت العلاقات التجارية بين البلدين بنحو 90%. وأضاف: «نحن عازمون على تنمية ذلك، والعمل الاقتصادي ليس بعمل سهل ونحن نمهد الأرضية اللازمة لذلك».