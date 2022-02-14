فرض «الملك» ليبرون جيمس نفسه نجما في صفوف ليكرز بتسجيله 26 نقطة مع 15 متابعة، وبات أفضل مسجل في تاريخ الدوري والأدوار الإقصائية رافعا رصيده إلى 44152 نقطة ماحيا الرقم القياسي السابق لكريم عبدالجبار بـ 44149 نقطة (38387 في الدوري المنتظم و5762 نقطة في البلاي أوف).



لكن جيمس الذي سجل 25 نقطة أو أكثر في المباراة الـ 22 على التوالي وهي الأطول في مسيرته الاحترافية، لم يفلح في انقاذ فريقه من الخسارة أمام غولدن ستايت واريورز 117-114.



وواصلت فرق فينيكس صنز وميامي هيت وشيكاغو بولز الانتصارات المتتالية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، حيث أكرم فينيكس صنز وفادة ضيفه أورلاندو ماجيك عندما تغلب عليه 132-105 محققا فوزه الخامس تواليا والـ 46 في 56 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة الدوري والمنطقة الغربية.