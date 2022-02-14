دوام الحكومة 100 ٪؜ ابتداء من 13 مارس المقبل

الغاء اشتراط فحص الـ pcr للقادمين من الخارج

السماح لغير المحصنين الدخول للمولات والمجمعات ودور السينما والمسارح و الحفلات شرط عمل pcr قبل 3 ايام من الدخول

السماح للسفر للجميع بمن فيهم غير المحصنين

مريم بندق

وافق مجلس الوزراء على السماح لغير المحصنين الدخول للمولات والمجمعات ودور السينما والمسارح الحفلات شرط عمل pcr قبل ٣ ايام من الدخول ، هذا وتضمنت القرارات السماح للسفر للجميع بمن فيهم غير المحصنين.

كما وافق المجلس علي الغاء اشتراط فحص ال pcr للقادمين من الخارج واقر دوام الحكومة ١٠٠٪؜ ابتداءا من 13 مارس المقبل