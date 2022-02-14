- دوام الحكومة 100 ٪ ابتداء من 13 مارس المقبل
- الغاء اشتراط فحص الـ pcr للقادمين من الخارج
- السماح لغير المحصنين الدخول للمولات والمجمعات ودور السينما والمسارح و الحفلات شرط عمل pcr قبل 3 ايام من الدخول
- السماح للسفر للجميع بمن فيهم غير المحصنين
مريم بندق
وافق مجلس الوزراء على السماح لغير المحصنين الدخول للمولات والمجمعات ودور السينما والمسارح الحفلات شرط عمل pcr قبل ٣ ايام من الدخول ، هذا وتضمنت القرارات السماح للسفر للجميع بمن فيهم غير المحصنين.
كما وافق المجلس علي الغاء اشتراط فحص ال pcr للقادمين من الخارج واقر دوام الحكومة ١٠٠٪ ابتداءا من 13 مارس المقبل