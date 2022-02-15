الشركة ملتزمة بمواصلة أولوياتها الإستراتيجية.. والتركيز على تنفيذ مشاريعها

55.4 مليون دينار صافي أرباح الشركة في 2021.. مسجلة قفزة بـ 154.5%

عقدت شركة المباني مؤتمر المحللين والمستثمرين للربع الرابع من عام 2021، حيث أوضحت أنها شهدت عاما من الأداء القوي والإنجازات التشغيلية التي عززت من مكانة الشركة المالية مع نهاية العام المالي 2021، رغم التحديات الهائلة التي شهدتها لمدة عامين بسبب الوباء.



وأكدت الشركة، خلال المؤتمر، على التزامها بمواصلة أولوياتها الاستراتيجية والتركيز على تنفيذ مشاريعها وتوسع علامة الأفنيوز التجارية، واستهداف فئات أصول جديدة.



البيانات المالية



وفيما يتعلق بالأداء المالي للمباني، فقد حققت الشركة ربعا آخر من النمو على مستوى الإيرادات وصافي الربح، حيث سجلت أرباحا صافية بلغت 14.75 مليون دينار و55.40 مليون دينار للسنة المالية 2021، أي بزيادة بلغت 19.9% و154.5% على التوالي.



في حين بلغت الإيرادات المسجلة للربع الرابع 26.76 مليون دينار و100.5 مليون دينار للسنة المالية 2021 بزيادة قدرها 8.6% على أساس سنوي للربع و53.4% للعام بأكمله.



«الأفنيوز ـ الكويت»



على الرغم من تغير النمط العام لأداء بيئة الأعمال في عام 2021، أوضحت شركة المباني أن نشاط العمليات في «الأفنيوز ـ الكويت» كان متسقا تقريبا مع مستويات ما قبل الوباء، حيث وصلت إلى 94.7% في نهاية عام 2021، كما تعافت حركة الزوار للعام إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19» في عام 2019.



«هيلتون جاردن إن ـ الكويت»



وفيما يخص فندق «هيلتون جاردن إن ـ الكويت»، ذا الأربع نجوم، المتصل مباشرة بـ «الأفنيوز ـ الكويت» من خلال منطقة الفوروم، فقد كان أداء عام 2021 إيجابيا بشكل عام، مدفوعا بتعافي الأعمال التجارية وتخفيف القيود على أنشطة السفر، حيث ارتفع الإيراد لكل غرفة متاحة بنسبة 70.3% مقارنة بعام 2020، ومعدل الإشغال بنسبة 28.9% مقارنة بـ 20.7% في عام 2020.



«الأفنيوز ـ البحرين»



أما عن «الأفنيوز- البحرين»، فقد أكدت «المباني» على أنه نظرا لموقعه المميز على خليج البحرين، فإنه لايزال يجتذب الزائرين المحليين والإقليميين خاصة من المملكة العربية السعودية، الأمر الذي عزز حركة الإقبال وإشغال الفندق خاصة خلال موسم الأعياد في نهاية العام.



وحول معدل الإشغال، فقد ارتفع في نهاية عام 2021 ليصل 92.5%، متفوقا على مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، كان هذا مدفوعا بشكل أساسي بالتحسن في قطاع التجزئة بسبب إزالة القيود بسبب الجائحة وإعادة فتح جسر الملك فهد.



«هيلتون جاردن إن ـ البحرين»



وفيما يخص فندق «هيلتون جاردن إن ـ البحرين»، والذي يتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى «الأفنيوز ـ البحرين» ويتكون من 192 غرفة وأجنحة عائلية، فقد استمر الفندق خلال الربع الرابع في التمتع بإقبال إيجابي، حيث كان الأداء مدفوعا بكل من الإشغال ونمو المعدل مع تسهيل قيود الجائحة وارتفاع عدد السائحين الخليجيين خاصة خلال موسم الأعياد.



مشاريع قيد الإنشاء والتطوير «والدورف أستوريا ـ الكويت»



يعد فندق «والدورف أستوريا ـ الكويت»، ذو الخمس نجوم والمتصل بمنطقة برستيج في «الأفنيوز ـ الكويت»، من أرقى الفنادق عالميا. حاليا، الفندق في مراحله النهائية من البناء بمعدل 95%، ومن المتوقع أن يفتتح ابوابه خلال الربع الثاني من هذا العام.



«أفنتورا جابر الأحمد ـ الكويت»



تعد مدينة جابر الأحمد أحد مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن المقرر أن تستوعب نحو 65 ألف شخص، ويتضمن المشروع فرصا استثمارية يتولى القطاع الخاص تطويرها بالتعاون مع المؤسسة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



يشمل مشروع أفنتورا الذي يضم تحالف شركة المباني ـ المطور الرئيسي ـ ومجموعة الصناعات الوطنية وشركة التخصيص القابضة، مركزا تجاريا بمساحة تأجيرية تمتد على نحو 108.233 مترا مربعا ومرافق سكنية بمساحة تأجيرية 49.893 مترا مربعا تضم 276 وحدة سكنية. وأكدت المباني أنه خلال عام 2021 تم تنفيذ جميع اتفاقيات المشروع الرئيسية مع مقاول المشروع. كما أشارت الى أن أفنتورا في مرحلة التطوير حاليا.



«الأفنيوز ـ البحرين ـ المرحلة الثانية»



تشكل المرحلة الثانية من «الأفنيوز ـ البحرين» امتدادا للجزء الغربي من «الأفنيوز ـ البحرين»، على مساحة 125.000 متر مربع وزيادة مساحة تأجيرية تبلغ 76.000 متر مربع. حيث يركز مزيج التأجير بشكل أساسي على البيع بالتجزئة والباقي مقسم بين أنشطة المطاعم والترفيه.



وقد أوضحت المباني أن هذه التوسعة ستعزز من «الأفنيوز ـ البحرين» كواحد من أفضل مراكز التسوق من حيث المساحة التأجيرية الإجمالية في البحرين، كما ستقدم عرضا جديدا ومتنوعا لإثراء تجربة العملاء في «الأفنيوز ـ البحرين»، ومن المتوقع بدء الأعمال الإنشائية الرئيسية خلال الربع الثاني من عام 2022.



«الأفنيوز ـ الرياض»



يمتد «الأفنيوز ـ الرياض» الذي تفوق قيمته 14 مليار ريال سعودي، على مساحة أرض تبلغ 390.000 متر مربع ومساحة تأجيرية تبلغ 400.000 متر مربع ومساحة بناء إجمالية تبلغ 1.800.000 متر مربع، وسيضم فنادق عالمية، شققا سكنية، عيادات طبية، مكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة، وسيتم إنشاء المشروع بأرقى وأفضل التصاميم على مستوى العالم تتضمن أفضل المعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة وسيسهم المشروع في تعزيز قطاعي الخدمات والتجزئة وخلق أكثر من 20 ألف فرصة وظيفية.



في عام 2021، شهدت المباني عودة المشروع لمساره بعد توقفه بسبب ظروف الجائحة، وتم التوقيع مع المقاول الرئيسي والبدء بأعمال البناء الرئيسية في يناير 2022، حيث أقيم حفل وضع حجر الأساس تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.



«الأفنيوز ـ الخبر»



أما عن مشروع «الأفنيوز ـ الخبر»، يمتد على مساحة 197.600 متر مربع بمساحة تأجيرية تبلغ 175 ألف متر مربع، فيشمل المشروع مناطق تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى برجين سيضمان مكاتب، عيادات وفندقا، كما يسمح تصميم المشروع بتطوير برجين آخرين في مرحلة لاحقة.



وخلال الربع الرابع من عام 2021، نجحت الشركة في توقيع عقد حفر وتدعيم لأرض المشروع، إيذانا ببدء تنفيذ المشروع مع الانتهاء من المفاوضات مع البنوك والعمل على الإغلاق المالي بحلول منتصف عام 2022.



الحوكمة البيئية والاجتماعيةوحوكمة الشركات



في عام 2021، اتخذت المباني إجراءات لتعزيز جهودها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث بدأت بتشكيل لجنة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مع التركيز بشكل رئيسي على متابعة التقدم في المشاريع المتعلقة بالاستدامة لدى المباني.



فمنذ تأسيسها، وضعت المباني مسئوليتها البيئية والاجتماعية في طليعة عملياتها التجارية من خلال نشر التقرير السنوي للمسؤولية الاجتماعية للشركات منذ عام 2010، وتوفر الشركة مساحتها للمنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية والمنظمات الشبابية والسفارات والوزارات والهيئات الحكومية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى العمل مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بشكل سنوي.