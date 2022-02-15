قدم البنك التجاري الكويتي مساهمة مادية لجمعية الرميثية التعاونية، حيث استقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية م.عدنان عبدالله شهاب المديرة الإقليمية في البنك التجاري فاطمة مختار وتم تسليم شيك المساهمة للجمعية.



وبهذه المناسبة، أشاد الشهاب بالدور الفعال الذي يقوم به البنك التجاري في دعم مختلف الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى خدمة جميع شرائح المجتمع، منوها بأن برامج المسؤولية الاجتماعية للتجاري تمتد لتشمل رعاية الفعاليات التربوية والثقافية والرياضية والتوعوية والصحية التي تنظمها الجمعية لقاطني منطقة الرميثية.



ومن جانبها، قالت مختار إن البنك التجاري الكويتي يحرص دوما على توطيد علاقاته مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة في هذا الصدد أن الدعم الذي قدمه البنك للجمعية سيتم توجيهه لرعاية الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تنظمها الجمعية لقاطني منطقة الرميثية بما يخدم الوطن والمواطن، ويساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.



وفي الختام، توجه الشهاب بالشكر والتقدير لإدارة البنك التجاري الكويتي، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لأسرة البنك، ومؤكدا أن التجاري يأتي في طليعة مؤسسات القطاع الخاص التي تمارس دورها الإيجابي في دعم الأنشطة الاجتماعية تحقيقا للمسؤولية الاجتماعية الشاملة.