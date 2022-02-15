بلغ حجم سوق الوجبات السريعة عالميا نحو 529.5 مليار دولار في عام 2020، وسط توقعات بنمو سنوي 4.6% حتى عام 2028، ويأتي نمو سوق الوجبات السريعة في ظل ارتفاع تطبيقات توصيل الطعام، وتوفير خيارات متنوعة.



وفي سوق الأغذية المجمدة، تشير التوقعات إلى نموها بنسبة 8% سنويا إلى 504 مليارات دولار في 2030، في ظل ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية، وتغير أنماط الحياة المزدحمة للأفراد. ومن المتوقع أن يبلغ سوق الوجبات الجاهزة 138.6 مليار دولار في 2030، وستشهد زيادة في نسبة النساء العاملات. وسترتفع سوق الأطعمة والمشروبات عالميا الخالية من الغلوتين بنسبة نمو 3.6% إلى 5.8 مليارات دولار في 2027، مع زيادة الوعي الصحي بعد وباء «كورونا».