كلينتش: هدفنا مضاعفة عدد الشركات التركية العاملة في الكويت

الفوزان: الكويت تمتلك الكثير من عوامل الجذب الاستثماري



طارق عرابي



دعا الشريك المدير لمجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة حامد الياقوت الجهات الحكومية لإبداء مزيد من المرونة تجاه الاستثمارات الأجنبية المباشرة العاملة في الكويت من أجل جذب المزيد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.



كلام الياقوت جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته المجموعة صباح أمس بالتعاون مع شركة Klinic Law، وذلك بهدف تسليط الضوء على التعاون المشترك بين الكويت والجمهورية التركية في مختلف القطاعات الاستثمارية، بحضور ممثل الشريك التركي للمجموعة شركة Klinic Law وممثلها في المؤتمر ليفنت كلينتش.



وخلال المؤتمر أكد الياقوت أن حجم الاستثمارات التركية في الكويت وصل إلى نحو مليار دولار أميركي، وذلك من خلال 50 شركة تركية تعمل في الكويت، في قطاعات مختلفة أبرزها (العقار والغذاء والمقاولات والطيران المدني والبنية التحتية)، لافتا إلى أن مجموعة الياقوت والفوزان القانونية تمثل نحو 40% في الكويت بالتعاون مع شريكها التركي Klinic Law.



ولفت إلى عدد من العقبات التي قد تواجه المستثمر الكويتي أو الخليجي في تركيا، ومن أبرزها مشكلة اللغة، مبينا في هذا الصدد أن استثمار مجموعة الياقوت والفوزان القانونية بمقرها في الجمهورية التركية من خلال الشراكة القائمة مع شركة كلينتش للمحاماة ساهمت في تذليل تلك المشكلة عبر تواجد ما يقارب من 150 محاميا لديهم القدرة على التحدث باللغات العربية والتركية والانجليزية والفرنسية، إضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بتلك الاستثمارات وتقديم خدمات نوعية ومتميزة للمستثمرين.



من جانبه، اكد الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية جراح الفوزان أن المجموعة أبرمت اكثر من 16 اتفاقية متنوعة مع اشهر مكاتب المحاماة في العديد من الدول ومنها تركيا وقطر، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التي تديرها المجموعة بالتعاون مع شريكها التركي بلغت نحو 7 ملايين دولار تقريبا لعدد متنوع من الشركات التركية والكويتية وكذلك الأفراد.



وأضاف أن الكويت تمتلك الكثير من عوامل الجذب الاستثماري للراغبين في العمل بها، من بينها الاعفاءات الضريبية للمستثمرين لمدة معينة، ومنح الأراضي بدون مقابل وكذلك اعفاء الواردات من الضريبة لفترة معينة لتشجيع المستثمرين للعمل، وهو الأمر الذي تحرص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت على تطبيقه لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المدى الطويل.



وتطرق الفوزان إلى أهمية السوق التركي للعديد من الدول الخليجية في قطاعات معينة، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي استطاع خلال السنوات الأخيرة من جذب استثمارات خليجية بالمليارات كونه القطاع الأكثر أمانا ونموا على المدى الطويل.



بدوره، بين الشريك المؤسس لشركة كلينتش القانونية ليفنت كلينتش أن الشراكة مع مجموعة الياقوت والفوزان القانونية تعكس قوة العلاقة الاقتصادية التي تجمع الكويت وتركيا في العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع القانوني وقطاع البنية التحتية.



واشار إلى حرص الجانبين على تذليل كافة الصعوبات القانونية والفنية التي تواجه المستثمرين الكويتيين والأتراك من خلال خبرات قانونية متميزة قادرة على تلبية تطلعات وطموحات الشركات المختلفة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية زيادة عدد الشركات التركية العاملة في الكويت بجميع القطاعات الاقتصادية الواعدة وليس في مجال البنية التحتية فقط، مثل الأغذية والصحة والعقار، وهو الأمر الذي يعمل الجانبان على مضاعفته في كلتا الدولتين.