نفت وزارة السياحة السورية إغلاق أي محلات فروج أو شاورما في محافظة دمشق بسبب ارتفاع التكاليف وجباية المالية لضرائب ورسوم تصل إلى 3.5% من إجمالي الإيرادات.



وقال وزير السياحة، رامي مرتيني، لصحيفة «الوطن» المحلية امس «لا يوجد أحد توقف عن العمل، ومن لا يرغب في الاستمرار بالعمل وفق التصنيف السياحي عليه أن يتقدم بطلب لتتم الموافقة له».



وأضاف مارتيني أن الوزارة استمعت إلى اعتراضات أصحاب المحال، وسيتم تقديم طلباتهم المحقة إلى الفريق الاقتصادي لدراستها، ولكن لن يتم التهاون في تحصيل حقوق الخزينة من الضرائب والرسوم.



وأشار الوزير إلى أن قرار فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الطلبات الخارجية قيد النظر رغم أنه موضوع صعب تقديره لجهة تحديد عدد هذه الطلبات من إجمالي المبيعات، وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة الأجور.



وبحسب مارتيني «من اتجه إلى التصنيف السياحي كان هدفه الحصول على أسعار الخدمات السياحية، والحصول على مزايا إضافية، وبالمقابل عليه تأدية ما عليه من ضرائب والتزامات». وأصدرت وزارة المالية السورية، قرارا يقضي بإلزام جميع منشآت الإطعام، ومطاعم الوجبات السريعة، باستخدام تطبيق «رمز التحقق الإلكتروني» للفواتير الصادرة عنها، والربط مع «الإدارة الضريبية».



ويهدف استخدام تطبيق «رمز التحقق الإلكتروني» إلى تحديد حجم العمل الحقيقي للمنشأة، وإلغاء تدخل أي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة، لتحقيق «العدالة الضريبية لجميع الأطراف»، بحسب ما أوضحه مدير عام «هيئة الضرائب والرسوم»، منذر ونوس.



وتسبب هذا القرار بإشكالات لدى المطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية التي باتت تخضع لضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، في حين ان المطاعم الشعبية بقيت معفاة من هذه الضريبة.



وأدى ذلك إلى توقف بعض المحال المصنفة سياحيا عن العمل والإغلاق لأنها لم تعد قادرة على البيع بأسعار قريبة من أسعار المطاعم الشعبية نتيجة للقرار، بحسب الصحيفة.



ونقلت «الوطن» عن أصحاب محلات شاورما وفروج أن إغلاقهم لمحلاتهم أربح لهم من الاستمرار بالعمل والخسارة، وهم لا يعترضون على تسديد ما عليهم من ضرائب للمالية، ولكن اعتراضهم جاء على خلفية إلزامهم بفرض رسم إنفاق استهلاكي على الطلبات الخارجية (لكل سندويشة شاورما أو فروج). وطالب أحد أصحاب المحلات وزارة السياحة بمعاملة محلات الفروج والشاورما معاملة المحال الشعبية غير المصنفة كونها لا تتقاضى أجور فتح طاولة أو تقدم ماء ومحارم للزبائن، وأن خدمتها تقتصر على تأمين الجلوس لزبائن المحل ومن دون تقاضي أي مبالغ إضافية.