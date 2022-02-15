شارك «مجلس الأعمال الكويتي» بدبي والإمارات الشمالية في أعمال مؤتمر «الابتكار والاستدامة والأمن الغذائي» الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين في دبي بمشاركة «الغرفة التجارية الأميركية - العربية الوطنية» و«غرفة دبي للتجارة والصناعة».



وقال نائب رئيس المجلس م.فراس السالم في بيان تلقته «كونا» ان المؤتمر تناول آخر الابتكارات والدراسات وتبادل الخبرات عبر «الغرفة التجارية الأميركية - العربية الوطنية».



وأضاف السالم ان المؤتمر تطرق الى الفرص المحتملة للقطاع الخاص الكويتي وسبل تعزيز التبادل التجاري بين الشركاء بـ «الغرفة التجارية الأميركية - العربية».



وأشار إلى ان المؤتمر تضمن أيضا حوارا مع الوفد التجاري الأميركي تحت قيادة رئيس «الغرفة التجارية الأميركية - العربية» ديفيد هاموند حول فرص الاستثمار بالمؤسسات الرائدة في مجال الأمن الغذائي وكيفية تحقيق أهداف الأمن الغذائي واستدامة الأعمال بالإضافة الى أمثلة للابتكارات الأميركية وفرص التعاون في المجالات المذكورة.



يذكر ان «مجلس الأعمال الكويتي» يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة، كما يفتح أبواب عضويته لجميع رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في دولة الإمارات أو من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها من خلال زيارة موقعه الإلكتروني.