الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن موعد انطلاق دوري نجوم QNB للموسم الكروي 2022-2023، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، حيث تقرر أن يكون الاثنين (1 أغسطس 2022) موعدا لانطلاق المنافسات في الموسم الجديد، إلا أنه لم يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمسابقة.



وعلمت «الأنباء» من مصادر أن مسابقة الموسم الجديد ستبدأ من دون اللاعبين الدوليين، في ظل ارتباطهم بالاستعدادات مع منتخب قطر للمشاركة التاريخية في مونديال قطر 2022 الذي ينطلق 21 نوفمبر المقبل.



ويعتبر ناديا السد والدحيل الأكثر تضررا من انطلاق الدوري مطلع أغسطس المقبل دون اللاعبين الدوليين، لكونهما يمتلكان نصيب الأسد من اللاعبين الدوليين في صفوف «العنابي»، فضلا على صعوبة إقامة المباريات والتدريبات خلال أغسطس للأجواء المناخية الحارة، فضلا عن استبعاد جميع الملاعب المكيفة الثمانية وهي: خليفة الدولي، لوسيل، المدينة التعليمية، 974، الجنوب، أحمد بن علي، الثمامة، البيت، وذلك لإتاحة الفرصة إلى تجهيزها من أجل استضافة نهائيات كأس العالم المقبلة، وبذلك لن يتبقى سوء ملعب وحيد مكيف هو ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



إلى ذلك، حجز السد حامل اللقب تذكرة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس أمير قطر، بفوزه الصعب على معيذر (درجة ثانية) بهدف نظيف سجله يوسف عبدالرزاق في الدقيقة 13، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي مساء أول من أمس في افتتاح مباريات دور الـ16، كما تأهل أيضا فريق قطر إلى الدور ذاته بتغلبه على الشمال بهدفين مقابل هدف.



ومن المقرر أن تستكمل مباريات دور الـ16 اليوم، حيث يلتقي الدحيل مع الخور في الـ4:40 مساء، يليه الريان مع أم صلال في الـ7:30 مساء، إذ تقام المباراتان على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وتختتم المنافسات غدا بلقائي الغرافة مع الخريطيات (درجة ثانية)، والوكرة مع الشحانية (درجة ثانية)، على ستاد حمد الكبير.



إلى ذلك، نجحت إدارة نادي السيلية في قيد محترفها الجديد الكونغولي والتر بواليا كبديل للتونسي نسيم هنيد، على سبيل الإعارة قادما من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الجاري.



وكان السيلية نجح في إتمام صفقة بواليا في الساعات الأخيرة قبل إغلاق القيد الشتوي 31 يناير الماضي، ولكن بطاقته الدولية تأخرت لإتمام الإجراءات.