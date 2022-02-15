ضمن خططها وقوافلها الإغاثية والإنسانية الداعمة للفئات المحتاجة والمتضررة من موجات الطقس البارد في فصل الشتاء، نفذت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية حملتها لدفء الشتاء على ثلاثة مراحل في كل من سورية واليمن، دعماً للأسر والعوائل النازحة واللاجئة التي تعاني أوضاعاً بالغة الصعوبة، وتحديداً خلال موسم الشتاء بصقيعه ورياحه الباردة التي تجتاح المخيمات.



وقال المدير التنفيذي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عبدالحميد الدوسري: إن الجمعية قامت بتقديم المساعدات الضرورية والمتنوعة للفئات المتضررة من شدة البرد كمواد التدفئة والسلال الغذائية وكسوة الشتاء، بالإضافة إلى البطانيات والفرش وعوازل الخيام.



وأوضح الدوسري أن تراحم كانت من أوائل الجمعيات الكويتية التي تفاعلت مع احتياجات المتضررين، حيث قدمت مساعداتها الإغاثية إلى الأرامل والأيتام والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في سورية واليمن، بحضور رئيس مجلس إدارتها د. حمد الهاجري ونائبه د. محمد العتيبي ومديرها التنفيذي عبدالحميد الدوسري، وذلك للإشراف على تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين.



وأضاف الدوسري: أن أعداد المستفيدين من حملة الجمعية لدفء الشتاء في سورية بلغت 63.546 محتاجاً ، بينما بلغت أعداد المنتفعين بمساعدات الحملة في اليمن 20.000 مستفيد.



هذا، وقد أعرب الدوسري عن شكره وتقديره للمتبرعين الكرام الذين قدموا دعمهم لإخوانهم اللاجئين والنازحين في سورية واليمن، في ظل موجات الطقس البارد التي شهدتها مخيماتهم خلال الأسابيع الماضية، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعل ما يجودون به في موازين حسناتهم.