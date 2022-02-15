وجه النائب د. عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير الأشغال علي الموسى طلب فيه تبيان ما تم في تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم 380/2019 الذي قضى بإلغاء قرار القرعة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة الصادر العام 2014.

وأضاف في سؤاله ما هي آثار الحكم وتبعاته على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والمزارعين الذين تم تخصيص حيازات لهم بناء على القرار الملغي، وكيف سيتم تعويض المتضررين من المزارعين الجادين وذوي النوايا الحسنة الذين لم يكن لهم دور في إبطال القرار؟.

وقال حيث ان الحكم المذكور تضمن إثبات وجود العديد من المخالفات لقوانين ولوائح الهيئة وشروط التخصيص المعلن عنها نطلب تزويدنا بجميع التحقيقات التي تمت في هذا الخصوص ونتائجها وتقارير اللجان التي شكلت من تاريخ نشر الاعلان للتخصيص في ٢٠١٣ حتى تاريخ صدور حكم التمييز في ٢٠٢٢.