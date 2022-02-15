وجه النائب الصيفي الصيفي، سؤالاً إلى وزيــر الاشـغـال الـعـامـة ووزيــر دولـة لشـئـون الـشـبـاب، استفسر فيه عن الآتي:

1- هل رُبطت جميع خزانات الري في مدينة صباح الأحمد السكنية؟

2- هل خزانات الري في مدينة صباح الأحمد السكنية جاهزة للتشغيل لاستخدامها في الري؟ وهل توجد معوقات في هذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب:

أ‌- ما المعوقات؟ وهل دُرست أسبابها؟

ب‌- بيان الدراسة وطرق الحل والبرنامج الزمني لحل هذه المعوقات.

ت‌- ما أوجه التنسيق مع وزارة الأشغال العامة لإيصال المياه المعالجة إلى مدينة صباح الأحمد السكنية؟

3- هل تنفيذ شبكات الري في مدينة صباح الأحمد السكنية من اختصاص المؤسسة العامة للرعاية السكنية أم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟

4- هل طرحت عقود لتنفيذ شبكات ري تغطي الضواحي السكنية أو المحاور الخدمية في مدينة صباح الأحمد السكنية؟

5- هل يوجد تنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في خصوص تنفيذ كل من شبكات الري وطرح عقود إنشاء وإنجاز وصيانة الحدائق العامة؟

6- الجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ جميع شبكات الري في كل ضواحي مدينة صباح الأحمد السكنية أو في المحاور الخدمية كل على حدة.