قالت نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري إن جميع مؤشرات الربحية للبنك لاقت تحسنا واضحا في عام 2021، حيث حقق أرباحا صافية تجاوزت 42 مليون دينار بزيادة 46% عن العام الماضي.



وأشارت الدوسري في لقاء مع قناة «CNBC عربية»، إلى أن البنك حقق ارتفاعا في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6% في 2021، في حين ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد (الأتعاب والعمولات وأرباح التعاملات بالعملات الأجنبية) بنسبة 13%، فيما انخفضت المخصصات بنسبة 26%.



وذكرت أن نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت إلى 0.9% في 2021، مقارنة بـ 1.1% للعام الماضي، وهي من أدنى نسب القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي، وفي المقابل بلغ إجمالي مخصصات البنك 300 مليون دينار.



في حين بلغت متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 189 مليون دينار، ما يعني وجود فائض مخصصات بقيمة 112 مليون دينار، وبهذا تكون نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 615% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.



من جهة أخرى، أشارت الدوسري الى أن بنك الخليج يتمتع برأسمال متين، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 16.7% مقابل 11.5% الحد الأدنى الرقابي المطلوب من بنك الكويت المركزي، في حين بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال 14.5%، وهي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 9.5%.



وحول ما اذ كان بنك الخليج ينوي الحصول على رخصة بنك رقمي، قالت الدوسري إن بنك الخليج يقدم كل ما يقدمه البنك الرقمي، مشيرة إلى أن استراتيجية البنك الخمسية 2025، ترتكز بشكل رئيسي على التحول الرقمي لجميع خدمات البنك، وتعزيز مكانة «الخليج» كبنك للمستقبل.



وأشارت إلى أن البنك أطلق منصة MX.3 الرقمية لتطوير ورقمنة خدماته لإدارة الخزينة بالشراكة مع شركة «موريكس» العالمية، بهدف ترسيخ مكانة البنك التنافسية وإدارة الأسواق المالية.



ولفتت إلى نجاح البنك في تطوير خدماته وتطبيقاته الالكترونية وعبر «الموبايل» مكن عملاءه من فتح الحسابات المصرفية خلال دقيقة واحدة، لتكون بذلك أسرع خدمة لفتح الحساب في الكويت.



وعن توجه البنك نحو توزيع الأرباح نصف السنوية، بعد سماح بنك الكويت المركزي بذلك، قالت الدوسري إن بنك الخليج يعتزم تطبيق هذه السياسة ضمن استراتيجيته في توزيع الأرباح.



وأشارت إلى تطلب عدة إجراءات في مقدمتها الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للبنك وموافقة الجمعية العامة على التوزيع، فضلا عن موافقة بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على الدراسة الفنية التي يتقدم بها البنك.

تتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يحظى بها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.