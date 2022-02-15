

دشن معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تطبيق دسمان سويتش (DasmanSwitch) الصحي للهواتف المحمولة التي تعمل بنظامي أندرويد (Android) وآي أو إس (iOS) في جمعية الروضة وحولي التعاونية. يساعد هذا التطبيق المجاني المستهلكين في الكويت على اتخاذ خيارات غذائية أفضل عند التسوق من خلال توفير معلومات صحية مبسطة عن المنتجات الغذائية المعبّأة، واقتراح بدائل أكثر صحةً، بمجرد مسح الرمز الشريطي للمنتج.



يوفر التطبيق نظامين للاختيارات الصحية، وهما تصنيف النّجوم الصّحّيّة أو علامات إشارة المرور الضّوئيّة. كما يمكن للمستخدمين اختيار أحد المرشّحات التالية لتحديد الخيارات الغذائية الأكثر صحة: فود سويتش، طاقة سويتش، سكّر سويتش، أو السّكّري سويتش الذي تم تصميمه لمساعدة الأشخاص المصابين بمرض السكري بحيث تُقتَرح الخيارات الأكثر صحة بشكل خاص بناء على احتياجاتهم الغذائية.



والجدير بالذكر هنا أن دسمان سويتش يستخدم خوارزميات علمية تم تطويرها بالتعاون مع معهد جورج للصحة العالمية في أستراليا، وهو بذلك يعتمد على فود سويتش الذي تم اعتماده من قبل ORCHA ليكون أحد أكثر التطبيقات الموثوقة للاستشارات الصحية عالمياً.



وقد افتتح الفعالية د. قيس الدويري، المدير العام لـلمعهد، وكذلك سعادة السفير الأسترالي السيد جوناثان جيلبرت ود. نوال الحمد، نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. وقد أعربوا جميعهم عن سعادتهم بتدشين تطبيق دسمان سويتش مؤكدين على فائدته الكبيرة التي ستعود على مستخدميه. كما ألقى السيد خالد السداني، رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية، كلمة ترحيبية بالحضور معربًا عن سعادته بدعم المشاريع التي تساهم في خدمة المجتمع مثل تطبيق دسمان سويتش.



وقد ناقشت الدكتورة نوال الحمد، أهمية تطويع التكنولوجيا لتحسين صحة الناس، وأكدت أن مشروع دسمان سويتش سيساعدهم على فهم سلوك شراء الأغذية الصحية.



وقال الدكتور سعد الشراح، رئيس مختبر الصحة الجغرافية في معهد دسمان للسكري: "إن الدافع وراء هذه المبادرة هو تمكين المستهلكين في الكويت من اتخاذ خيارات غذائية صحية سليمة، مع توفير تجربة خاصة لمرضى السكري تناسب احتياجاتهم الغذائية."



وأضاف: "أصبح الناس في أيامنا هذه يعتمدون كثيراً على استهلاك الأغذية المصنعة ذات السعرات الحرارية العالية والسكريات المرتفعة والدهون المشبعة والملح كذلك، ويهدف التطبيق إلى زيادة مستوى الصحة بين المستهلكين، ومساعدتهم في اتباع نمط حياة أكثر صحة."



وقد تضمنت الفعالية كذلك زيارة السوق المركزي بحضور فريق من مختبر الصحة الجغرافية لأخذ جولة وتجربة تطبيق دسمان سويتش على المنتجات الغذائية والاطلاع على البدائل المتوفرة مباشرة.



واختتم الدكتور قيس الدويري الفعالية بقوله: "إن هذا التطبيق هو ثمرة عمل دؤوب استمر لفترة طويلة، وهو يأتي ضمن جهود وحرص المعهد على صحة المواطنين والمقيمين، من خلال توفير تطبيق مجاني وسهل الاستخدام لمساعدتهم على اختيار المنتجات الغذائية الأمثل لصحتهم." وأعرب عن شكره وامتنانه للدكتور خالد الفاضل، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتقديم الدعم المستمر للمعهد وكذلك جزيل الشكر للدكتور هلال الساير وللسفير الأسترالي، وللدكتورة نوال الحمد، ولجمعية الروضة وحولي التعاونية لتعاونهم المثمر في إنجاز تطبيق دسمان سوتش.