أعلن مدير لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدوسري، أن اللجنة أطلقت مشروعها التربوي المتميز (جذور) وسط تفاعل مميز من شتى فئات وشرائح المجتمع، حيث تقام الفعاليات بالحضور المباشر، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

وأوضح الدوسري أنه يحاضر في أولى فعاليات برنامج «جذور» رئيس مجلس إدارة مؤسسة المربي محمد الدويش، والمشرف العام على أكاديمية الجيل الصاعد والبناء المنهجي الفكري أحمد السيد، والداعية عبدالله الدوسري مدير لجنة الدعوة الإلكترونية.

وقال الدوسري: يعد برنامج «جذور» برنامجا بناء معرفيا وثقافيا وتربويا لكل المهتمين بتربية ونشأة الأجيال الصاعدة.