أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس التعميم رقم 4 لعام 2022 بشأن قرار مجلس الوزراء بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد 7 ساعات في جميع الجهات الحكومية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 13 مارس، على أن يبدأ وينتهي في ذات المواعيد التي كان معمولا بها لدى كل جهة.



وقال «الديوان»، في تغريدة على تويتر، إنه وبحسب التعميم سيتم إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا اعتبارا من يوم الاحد 20 الجاري وإحاطة كل الجهات الحكومية بالتقيد بقرار مجلس الوزراء.



وأضاف الديوان أن التعميم يشمل إلغاء العمل بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2 بشأن تخفيض قوة العمل في الجهات الحكومية وتطبيق انظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بُعد.



وأوضح الديوان انه يتم ايضا إلغاء كل حالات الاعفاء من العمل ولا يكون تغيب الموظف عن العمل إلا في حدود ما يصرح له من اجازات مقررة قانونا إلى جانب الغاء انظمة الدوام المرنة ونظام التدوير والعودة إلى العمل بكامل قوة العمل الرسمية 100%.



وذكر أن التعميم يشمل عودة العمل بنظام البصمة وفقا للمقرر قانونا في هذا الشأن واعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا.



وقال «الديوان» إنه بحسب التعميم اعادة ساعات الدوام الرسمي المعتاد سبع ساعات في ذات المواعيد التي كان معمولا بها لدى الجهة ويرجع إلى ديوان الخدمة في حالة الرغبة في تغيير هذه المواعيد مع التقيد في اي مواعيد تقترحها الجهة بعدد الساعات المقررة 7 ساعات.



وأضاف أنه يجب التقيد الكامل بقرار مجلس ديوان الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته إلى جانب التقيد بالاشتراطات الصحية والاحترازية التي قررتها السلطات الصحية المختصة.