استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي سفيرة جمهورية تركيا الصديقة لدى البلاد عائشة كويتاك، تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين البلدين الصديقين، مشيدا بعمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط الكويت بجمهورية تركيا الصديقة.

وقدمت السفيرة التركية خلال اللقاء رسالة من وزير الخارجية بجمهورية تركيا الصديقة مولود تشاووش أوغلو، تتضمن دعوته لحضور منتدى أنطاليا الديبلوماسي والمقرر عقده في شهر مارس المقبل. بدوره، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن شكره وتقديره لوزير الخارجية التركي على هذه الدعوة الكريمة والتي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سفير جمهورية الهند الصديقة لدى البلاد سيبي جورج، تم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي، ووكيل الوزارة المساعد للتجهيز الخارجي الشيخة شمايل أحمد الخالد.



واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سفيرنا لدى الجمهورية التونسية الشقيقة علي الظفيري، تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع ضمن محور الزيارة، وقد أشاد وزير الدفاع بالدور الذي تقوم به سفارة الكويت في جمهورية تونس، من العمل على تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين.