الدوحة - فريد عبدالباقي



دخل نادي السد القطري التاريخ من أوسع أبوابه، وذلك بعد أن أصبح أكثر ناد في العالم فوزا خلال العام 2022، حيث خاض 7 مباريات متتالية مطلع العام الحالي حقق الفوز في جميعها متفوقا على أندية عالمية بحجم ريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.



ويتصدر السد ترتيب الدوري القطري برصيد 46 نقطة جمعها بالفوز في 15 مباراة والتعادل في مباراة واحدة، ويحتاج إلى 6 نقاط من أجل الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، حيث يتقدم بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه الدحيل الذي لعب 18 مباراة، فيما لدى السد مباراتان مؤجلتان أمام قطر والريان في الدوري، ولم يخسر السد خلال مشواره في الدوري قرابة العامين.



الى ذلك، قاد المهاجم الكونغولي والتر بواليا المعار من الأهلي المصري فريقه الحالي السيلية لبلوغ الدور ربع النهائي من نسخة اليوبيل الذهبي لبطولة كأس أمير قطر لكرة القدم 2022، وذلك بعد الفوز على العربي بنتيجة 2-0، اذ سجل بواليا الذي خاض أولى مباراته الرسمية مع السيلية الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 32، وأضاف دوستنبك كمادامو الهدف الثاني في الدقيقة 62.



وفي مباراة أخرى، أقصى الأهلي نظيره المرخية (درجة ثانية) من البطولة بعد فوزه بثلاثية نظيفة عن طريق الإسباني خوسيه بوزو، وعبدالرحمن الحرازي، وحسن أحمد في الدقائق (15 و18 و62).



وبذلك، يضرب الأهلي موعدا ناريا مع السد في الدور ربع النهائي.



على صعيد متصل، تختتم اليوم مباريات دور الـ 16، حيث يلتقي الغرافة مع الخريطيات (متصدر دوري الدرجة الثانية) في الـ 4:40 مساء، ثم يليه مواجهة تجمع بين الوكرة والشحانية (ثالث الدرجة الثانية) في الـ 7:30 مساء، وتقام المباراتان على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي.