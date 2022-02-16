أعلن نادي ساليرنيتانا، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، تعيين دافيدي نيكولا مدربا له بعد ساعات من إقالة ستيفانو كولانتوونو، في محاولة لتحقيق معجزة والبقاء بين أندية النخبة الموسم المقبل.



وأصدر النادي بيانا قال فيه «توصلنا لاتفاق لتعيين المدرب نيكولا خلفا للمدرب المقال ستيفانو من دون تحديد شروط العقد».



وكان نيكولا قد درب أودينيزي وجنوى وتورينو سابقا ويملك من الخبرة الكثير.



وقبل بيان التوقيع الجديد مع نيكولا، اصدر النادي بيانا يعلن فيها اعفاء المدرب السابق من مهامه بعد النتائج السلبية التي ادت الى احتلاله ذيل الترتيب العام في الموسم الجاري في الدوري الإيطالي، ووصل كولانتوونو إلى رأس الجهاز الفني في أكتوبر الماضي خلفا لفابريتسيو كاستوري، ويستهل نيكولا مهامه التدريبية بمواجهة صعبة أمام ضيفه ميلان المتصدر نهاية الأسبوع الحالي في المرحلة السادسة والعشرين.