محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان الحكومات في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على تخفيف القيود وتوسيع نطاق نشر اللقاحات المعززة.



ففي الكويت، أعلن مجلس الوزراء عن رفع بعض قيود فيروس كورونا اعتبارا من 20 فبراير الجاري، بما في ذلك حظر السفر إلى الخارج للأفراد الذين لم يتم تطعيمهم، فيما لايزال يتعين على الأفراد غير المحصنين إجراء اختبار (PCR) قبل 72 ساعة من الوصول الى الكويت والحجر الصحي لمدة 7 أيام بعد الوصول.



ولن تكون هناك حاجة لاختبار (PCR) قبل المغادرة وبعد الوصول والحجر المنزلي للركاب القادمين الذين تلقوا 3 جرعات من لقاح مصرح به من الكويت، كما سيتم إعفاء الوافدين الذيم تلقوا جرعتين من اللقاح من اختبار (PCR) قبل المغادرة ولكن يجب عليهم الحجر الصحي لمدة 7 أيام بعد دخول البلاد.



وسيتم رفع القيود أيضا والسماح للأفراد غير المطعمين بدخول مراكز التسوق ودور السينما والمسارح إذا قدموا اختبار (PCR) بنتيجة سلبية، كما سيعود موظفو القطاع العام إلى العمل في المكاتب بكامل طاقتهم اعتبارا من 13 مارس المقبل.



وفيما يتعلق بأرقام الاصابات والوفيات في الكويت والمنطقة، فقد قالت المجلة انه في 15 فبراير 2022 بلغ اجمالي الاصابات في الكويت 603.87 آلاف اصابة وبواقع 138.09 ألف اصابة لكل مليون من السكان البالغ تعدادهم 4.37 ملايين نسمة.



كما بلغت نسبة الاصابات 17.8% من اجمالي الاصابات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 3.39 ملايين اصابة، كما بلغت نسبتها 3.28% من اجمالي الاصابات في منطقة مينا والذي تجاوز 18.39 مليون حالة وفقا للبيانات الصادرة عن شركة «Worldometer» التي جمعتها مجلة «ميد».



وذكرت المجلة ان عدد الوفيات المسجلة في الكويت بلغ 2521 حالة، وبلغت نسبتها 12.55% من اجمالي الوفيات في دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 20.07 ألف حالة وبنسبة 0.88% من اجمالي الوفيات في منطقة مينا.



وتشكل الاصابات في دول الخليج 18.6% من جميع الحالات الإقليمية بما يعادل 3.39 ملايين حالة، وشكلت الوفيات في دول التعاون ما نسبته 7% من اجمالي الوفيات، في حين يمثل عدد الاصابات في ايران والبالغ 6.83 ملايين إصابة 37.5% من العدد الكلي.