رصد موقع «غلوبال فاير باور» المختص بتتبع القدرات العسكرية للدول، قوة وتسليح الجيشين الروسي والاوكراني، بحسب آخر إحصائية لعام 2022، وذلك مع استمرار التوتر على الحدود الروسية -الأوكرانية وقلق أوروبا وحلف شمال الاطلسي الناتو من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.



وتضمنت هذه المقارة بين الجيشين: عدد الجنود العاملين في الخدمة، وقوات الاحتياط، والقوات الجوية، وعدد المطارات الصالحة للاستخدام.



يذكر أن الجيش الروسي يحتل المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم، بينما يحتل نظيره الأوكراني المرتبة الثانية والعشرين عالميًا.



1- الجيش الروسي



يبلغ عدد سكان روسيا الاتحادية قرابة 142 مليون نسمة، بينهم 69 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الروسي في الخدمة 850 ألف جندي، إضافة إلى 250 ألف جندي في قوات الاحتياط.



فيما يمتلك الجيش الروسي أكثر من 4173 طائرة حربية، بينها 772 مقاتلة، و739 طائرة هجومية، كما يمتلك الجيش الروسي 1543 مروحية عسكرية منها 538 مروحية هجومية.



وعلى صعيد الدبابات، يمتلك الجيش الروسي 12.420 دبابة، حيث يتفوق هنا بشكل كبير على نظيره الأوكراني، كما تمتلك روسيا أكثر من 30 ألف مدرعة.



ومن حيث عدد المدافع، يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6574 مدفعًا ذاتي الحركة، وقرابة 7571 مدفعًا ميدانيًا، و3991 راجمة صواريخ، في تفوق واضح على أوكرانيا أيضاً في هذا الجانب.



ومن حيث القوة البحرية، يتكون الأسطول الروسي من 605 قطع بحرية، منها حاملة طائرات وحيدة. ويمتلك الجيش الروسي 70 غواصة و15 مدمرة، و11 فرقاطة و48 كاسحة ألغام.



وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق السنوي للجيش الروسي 154 مليار دولار.



2- الجيش الأوكراني



يبلغ عدد سكان أوكرانيا 43.7 مليون نسمة، بينهم 22.3 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الأوكراني إلى 200 ألف جندي، منهم 250 ألف جندي في قوات الاحتياط.



ومن حيث القوة الجوية، يمتلك الجيش الأوكراني 318 طائرة حربية فقط، بينها 69 مقاتلة، و29 طائرة هجومية، و32 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 71 طائرة تدريب، و112 مروحية عسكرية منها 34 مروحية هجومية في تأخر كبير وواضح عن نظيره الروسي في هذا الجانب.



ولدى الجيش الأوكراني أكثر من 2596 دبابة و 12303 مدرعات و1067 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من 2040 مدفعًا ميدانيًا، إضافة إلى 490 راجمة صواريخ.



وعلى صعيد القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأوكراني 38 قطعة بحرية فقط في تأخر كبير أيضًا في هذا الجانب عن نظيره الروسي.



وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأوكراني 11.8 مليار دولار.