زار وفد من طلبة المنح الدراسية في معهد عبدالرحمن السميط الديني الثانوي بمنطقة قرطبة جمعية إحياء التراث الإسلامي، حيث قدم الوفد درعا تذكارية لمدير الجمعية نبيل الياسين عرفانا وتقديرا للجمعية لرعايتها فصول التقوية لطلبة المنح بالمعهد. وفي تصريح له، أكد مدير عام جمعية إحياء التراث الإسلامي نبيل الياسين أن ما تقوم به الجمعية من دعم ومساندة لطلبة المنح الدراسية من مختلف الدول يمثل رسالة إنسانية سامية تجاه أبناء الدول الإسلامية الذين حلوا ضيوفا على الكويت سعيا لطلب العلم النافع. وأعرب الياسين عن سعادته بهذا التكريم من طلبة المنح الدراسية، راجيا لهم التوفيق في استكمال مسيرتهم الدراسية، مؤكدا أن الكويت ومنذ عقود مضت كانت ومازالت رائدة في العمل الإنساني وفي مجالات متعددة، ومنها المنح الدراسية التي كانت الكويت سباقة فيها ترسيخا لمشاركتها ودعمها للدول الإسلامية والدول الصديقة.