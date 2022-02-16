تكليف وزارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية كالتطعيم ولبس الكمام وإحضار سجادة الصلاة

السماح بالدخول للمجمعات التجارية لكافة الفئات «المحصنين وغير المحصنين»

السماح بالدخول إلى الأماكن المغلقة «دور السينما- المسارح- قاعات الحفلات» لغير المحصنين شريطة إجراء فحص «بي.سي.آر» يؤكد الخلو من الفيروس قبل 72 ساعة على الأكثر ويستثنى من ذلك الأطفال دون الـ 16 سنة مع إلغاء التباعد بتلك الأماكن والالتزام بلبس الكمام وتعقيم اليدين

السماح باستقلال وسائل النقل الجماعي بكامل القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بلبس الكمام

السماح بإعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً

السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة على أن يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية

دراسة مقترحات وتوصيات مواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلي

المجلس أبَّن العالم الجليل المرحوم د.صالح العجيري مستذكراً بالتقدير والفخر مسيرته العلمية الحافلة وإسهاماته المتميزة في مجالات العلوم والفلك

مجلس الوزراء يُدين ويستنكر بشدة الهجمة الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثي التي استهدفت المطار التجاري لمدينة أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد عصر أول من أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:



استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة د.خالد السعيد حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في الكويت جراء جائحة «كورونا» والذي يشهد من واقع الإحصاءات انخفاضا في أعداد الإصابات، ولله الحمد.



وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لكل المواطنين والمقيمين على تعاونهم من خلال الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، داعيا الجميع إلى عدم التهاون لمنع عودة انتشار الجائحة، وأعرب كذلك عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها كل العاملين بوزارة الصحة من أطقم طبية وفنية وإدارية وفي مقدمتهم وزير الصحة على جهودهم الجبارة في التعامل مع هذه الأزمة الصحية الاستثنائية والتي ساهمت بعد فضل الله تعالى في تحسن مؤشرات تقييم الوضع الصحي في البلاد والبدء بالانتقال إلى الحياة الطبيعية والآمنة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت ومن يعيش على أرضها من كل سوء ومكروه.



ثم تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» وقرر الآتي:



- أولا: ضوابط وشروط المحصنين:



1 - تعتبر الفئات التالية مكتملة التحصين:



- من تلقى الجرعة التعزيزية (التنشيطية) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمدة لدى الكويت.



- من لم يمض تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت.



- من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا ولم يمض على تاريخ الإصابة فترة ثلاثة شهور.



2 - يعتبر غير مكتمل التحصين كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد لدى الكويت.



3 - يعتبر غير محصن كل من لم يتلق اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» المعتمد لدى الكويت أو لم يكمل الجرعة.



- يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022.



ثانيا: الإجراءات الواجب اتباعها بشأن إجراءات السفر من وإلى البلاد:



1 - السماح لغير المحصنين بالسفر.



2 - إجراءات القادمين إلى البلاد:



أ) - مكتمل التحصين:



- إلغاء فحص (بي.سي.آر) قبل الوصول إلى البلاد.



- إلغاء فحص (بي.سي.آر) عند الوصول إلى البلاد.



- إلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول إلى البلاد.



ب) - غير مكتمل التحصين:



- إلغاء فحص (بي.سي.آر) قبل الوصول إلى البلاد.



- الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (بي.سي.آر) يؤكد الخلو من الفيروس.



ج)- غير المحصن:



- إجراء فحص (بي.سي.آر) قبل القبول على الرحلة بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.



- يطبق الحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إجراء فحص (بي.سي.آر) في اليوم السابع يؤكد الخلو من الفيروس، وذلك لإنهاء الحجر.



3 - يستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16 سنة.



4 - يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد 20 الجاري.



حث جميع القادمين إلى البلاد على إجراء الفحص المنزلي السريع «رابيد تيست» في حال وجود أعراض بعد العودة من السفر، وفي حال ظهور نتيجة إيجابية للفحص يتم إجراء فحص «بي.سي.آر» لتأكيد الإصابة بالفيروس.



ثالثا: إجراءات مواجهة فيروس «كورونا»:



1 - تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء إقامة الصلاة في المساجد من خلال الحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية والمتمثلة في التطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل.



2 - السماح بالدخول للمجمعات التجارية لكافة الفئات. (المحصنين وغير المحصنين).



3 - السماح بدخول إلى الأماكن المغلقة (دور السينما- المسارح- قاعات الحفلات) لغير المحصنين شريطة إجراء فحص (بي.سي.آر) يؤكد الخلو من الفيروس قبل 72 ساعة على الأكثر ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16 سنة مع إلغاء التباعد بتلك الأماكن مع الالتزام بلبس الكمام وتعقيم اليدين.



4 - السماح باستقلال وسائل النقل الجماعي بكامل القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بلبس الكمام.



5 - إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا.



6 - السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة على أن يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية.



7- يعمل بالإجراءات السابقة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20-2-2022.



8 - عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13-3-2022.



رابعا: الاشتراطات الصحية الخاصة بالحضور إلى المدارس للأطفال دون سن الـ 16 سنة:



1- إلغاء فحص (بي.سي.آر) الأسبوعي لغير المحصنين عند الحضور.



2 - اقتصار العزل على الحالات الإيجابية أو الحالات التي تظهر عليها أعراض.



3 - يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20-2-2022.



كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير وزارة التجارة والصناعة (المرحلي الأول) الخاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لدراسة جميع المقترحات والتوصيات الواردة بالتقرير لمواجهة أي زيادة في أسعار السلع الغذائية واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهم في المحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلي وبما يحقق الصالح العام.



ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة حول الاستعدادات الواجب اتباعها لتلافي حالات الطوارئ في مرافق وزارة الصحة المختلفة وسبل التعامل معها وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود وزارة الصحة الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.



وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع كل من (وزارة الداخلية- وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة- وزارة الأشغال العامة- قوة الإطفاء العام- والجهات التي تراها مناسبة) لوضع آلية مناسبة للتعامل مع الحالات الطارئة في المراكز الصحية والمستشفيات ومنشآت الوزارة وحمايتها وبما يحافظ على سلامة مرتاديها ولضمان عدم تعطل أي من تلك المرافق الحيوية.



من جانب آخر، بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة وما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي من مناقشة الاستجواب المقدم إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من العضو شعيب شباب المويزري، وإثر مناقشة الاستجواب تقدم عشرة من الأعضاء بطلب طرح موضوع الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وقد تم تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير لنظر الطلب والتصويت عليه.



وقد أشاد مجلس الوزراء بما قدمه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من ردود مقنعة فنّد فيها المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة، ليؤكد دعمه وتضامنه مع وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



وأبَّن مجلس الوزراء العالم الجليل المرحوم د.صالح محمد العجيري الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الخميس الماضي مستذكرا بالتقدير والفخر مسيرته العلمية الحافلة وإسهاماته المتميزة في مجالات العلوم والفلك والتي كان أحد أبرز روادها في الكويت والمنطقة، مشيدا بأبحاثه ومؤلفاته القيمة وإنجازاته العديدة ومن أهمها (تقويم العجيري) الذي اعتمدته الكويت تقويما رسميا للدولة لتميزه بالدقة والذي يعد مرجعا علميا للتقاويم في العالم العربي والإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجمة الإرهابية الجبانة لميليشيات الحوثي والتي استهدفت المطار التجاري لمدينة أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا، وأكد مجلس الوزراء أن استمرار مسلسل مثل هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لأمن المملكة والمنطقة، داعيا إلى التحرك الجاد والسريع من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرّمة ومحاسبة مرتكبيها، كما أكد مجلس الوزراء وقوف الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.