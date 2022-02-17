أطلقت جمعية الإغاثة الإنســانية مشـــــروع «العشيات» بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لتوزيع الكروت الممغنطة والتي بلغ عددها نحو 1000 أسرة من الأسر المتعففة والمحتاجة في الكويت.



وفي هذا الصدد، قال أمين سر الجمعية الكويتية للإغاثة الإنسانية خالد عيد الرشيدي، إن هذا المشروع الخيري المميز يوفر للأسر المتعففة احتياجاتها من المأكل والمشرب إذ يتم تقديم المساعدات من خلال قاعدة بيانات لدى الجمعية يتم تحديثها باستمرار ومزودة بمعلوماتهم، مشيرا إلى ان المشروع يتضمن صرف مواد غذائية يتم شراؤها بواسطة الكروت الممغنطة من خلال إحدى الأسواق المركزية التي لها أفرع منتشرة في الكويت.



وبين الرشيدي أنها عمدت إلى تقديم المساعدات في شكل بطاقات ممغنطة حتى تحصل كل أسرة على ما تحتاج اليه من المواد الغذائية المتنوعة، لافتا الى ان الخيارات أمام المستفيدين من هذه الكروت الممغنطة مفتوحة في تحديد المشتريات التي يرغبون بتوفير احتياجاتهم منها بعد أن تم الاتفاق مع إحدى الأسواق المركزية للتسهيل على المستفيدين.



وأشار الى انه بمثل هذه المشاريع نسعى إلى ترجمة معاني التراحم والتكافل الاجتماعي وكل المبادئ الإنسانية والقيم النبيلة التي تتحقق عبر تخفيف معاناة المحتاج وإغاثة المنكوب والملهوف والفقير، مثمنا جهود الأمانة العامة للأوقاف والمحسنين من أبناء الكويت.