أعلنت اللجنة الوطنية الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية أمس الأربعاء تمديد فترة برامج الاحتفالات بالأعياد الوطنية حتى 31 مارس المقبل تزامنا مع قرار مجلس الوزراء بتخفيف القيود والاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.



وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحافي إن لجنة الاحتفالات وبالتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية للاحتفال بالأعياد الوطنية 2022 تحت شعار «جنة لنا كلنا»، قررت تمديد برامج وفعاليات وأنشطة الاحتفالات الوطنية بالعيد الوطني الـ 61 ويوم التحرير الـ 31 حتى يوم الخميس الموافق 31 من شهر مارس المقبل، مشيرة الى أن اللجنة تسعى الى إضفاء المزيد من أجواء الفرح والافتخار بالمناسبات الوطنية والتي تمثل ذكرى عزيزة لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت.

وأضافت مراد أن برامج الاحتفالية ستكون مميزة من خلال العروض التي ستشهدها مناطق الكويت كافة بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة، موضحة أن من تلك الفعاليات عرض لوزارة الدفاع بمشاركة وزارة الداخلية والحرس الوطني بجانب أبراج الكويت إضافة الى عرض جوي للقوة الجوية الكويتية.



وبينت أنه ستكون هناك أيضا عروض خاصة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وأسواق المباركية والحدائق العامة والمنتزهات والأسواق. كما جددت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية الكفيلة بضمان سلامة الجميع.