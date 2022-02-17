قال مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري: قمنا خلال العام الماضي 2021 ببناء 39 مسجدا وبدورنا نحرص على تفقد وزيارة الدول المستفيدة ونتعاون مع الهيئات والجمعيات المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية، مضيفا أن «زكاة العثمان» قامت بدعم ومساندة المرضى، حيث ساهمت في توفير (الأطراف الصناعية، وأجهزة الغسيل الكلوي، بجانب تقديم المساعدات المادية للمرضى، وتوفير الكرسي المتحركة)، كذلك قامت اللجنة ببناء منازل الفقراء خارج الكويت وكفالة «أئمة» المساجد، وحرصت زكاة العثمان على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية مثل «المحل الوقفي، ومناحل العسل، ومزارع الدواجن وماكينات الخياطة».



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