أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بتعديل ترخيص كلية بوكسهل الكويت، حيث ستمنح الكلية بمقتضاه درجة البكالوريوس في التجارة وتجارة الأزياء وتفريعاتها بنظام 2+2 لحملة الدبلوم، وذلك بعد اجتياز متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة. علما أن الكلية تمنح حاليا درجة الدبلوم في التخصصات التالية: إدارة الأعمال وفروعها، فنون التصميم وتقنيات البناء وفروعها، نظم المعلومات والمكتبات وفروعها، العلوم التطبيقية وفروعها.



تقدم د.علي عريفة رئيس الكلية بهذه المناسبة بالمباركة لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الإدارية وطلبة الكلية والذي أكد على حرص الكلية على توسيع الآفاق وتوفير تخصصات جديدة لطلبتها وعلى استمرارية تطوير مناهجها لما يتناسب مع سوق العمل. وأوضح ان الكلية ستوفر تخصصات التجارة بمختلف فروعها كتخصص المحاسبة وتخصص إدارة الأعمال الدولية، بالإضافة إلى تخصص تجارة الأزياء وهو تخصص تنفرد به كلية بوكسهل الكويت والذي يجمع بين تخصصات التصميم وإدارة الأعمال الدولية، ينصب تركيز المنهج على تطوير مهارات التصميم والتقنيات الحديثة في التسويق وفق تطلعات الأفراد اللواتي يطمحن الى تأسيس مشروعهن الخاص.