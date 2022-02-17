هادي العنزي



يواصل منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات تدريباته اليومية في إحدى صالات مركز شباب مدينة جابر الأحمد، المقر المؤقت للجنة الأولمبية الكويتية، بمعدل حضور يومي يصل إلى 24 لاعبة، بقيادة المدربة الإيرانية شهرزاد مظفر والجهاز الفني المساعد.



وقد باشر «أزرق السيدات» تدريباته لـ 5 أيام في الأسبوع عقب انتهاء دوري URC لكرة الصالات النسائية يناير الماضي، استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة، وتأتي في مقدمتها المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقررة إقامتها في الكويت خلال الفترة من 15 حتى 31 مايو المقبل، وبطولة دول غرب آسيا المزمعة إقامتها في السعودية خلال الفترة من 10 حتى 22 يونيو المقبل.



وفي هذا الصدد، أشادت مديرة المنتخب فرح بودي بالتزام اللاعبات في حضور التدريبات اليومية، وتطبيق تعليمات الجهاز الفني بروح عالية. وقالت: «اعتمدت اللجنة النسائية في اتحاد الكرة برئاسة فاطمة حيات البرنامج الإعدادي المقدم من الجهاز الفني، بحيث يشمل معسكرا تدريبيا في كرواتيا يمتد لمدة 16 يوما، يلعب خلاله الفريق 4 مباريات ودية، بالإضافة إلى التدريبات التي ستكون على فترتين صباحية ومسائية، وسيغادر الأزرق يوم الجمعة 25 فبراير، فيما ستكون العودة 12 مارس المقبل».



وأشارت بودي إلى أن تحضيرات «أزرق السيدات» ستتواصل بعد العودة من المعسكر التدريبي خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، مضيفة: «ندرس إمكانية إقامة معسكر تدريبي محلي مطلع مايو المقبل، قبل انطلاق دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة في الكويت، للوصول بالجاهزية الفنية والبدنية للاعبات إلى أفضل مراحلها».



من جانبها، أبدت مدربة المنتخب شهرزاد مظفر سعادتها بعودة التدريبات المنتظمة بعد عامين من جائحة كورونا، وتبعاتها السلبية على الرياضة ومختلف مجالات الحياة، مضيفة: «نتطلع خلال مرحلة الإعداد الأولى لإرساء العديد من الخطط التكتيكية، وكذلك تطوير القدرات الفردية للاعبات، على أن تكون المرحلة الثانية في كرواتيا للارتقاء بالمستوى الفني العام، والانضباط التكتيكي للفريق كمجموعة واحدة، سواء عبر التدريبات اليومية على فترتين، أو خلال المباريات الودية المتوقعة».



وأكدت مظفر أن المستوى الفني العام للاعبات تطور كثيرا وبشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، وأرجعت ذلك لعدة أسباب أهمها، إقامة مسابقة بطولة دوري URC للصالات بشكل منتظم، واهتمام الأندية المشاركة في البطولة، وانضباط وحرص اللاعبات على تطوير قدراتهن الفنية والبدنية، بالإضافة إلى مشاركة لاعبات محترفات على قدر عال من الكفاءة الفنية، لافتة إلى أن اهتمامها خلال الفترة الحالية ينصب على الأخذ بيد لاعبات المنتخب نحو إلى المستوى الدولي.