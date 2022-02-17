يقيم اتحاد التنس اليوم مهرجان الأعياد الوطنية للتنس لمرحلتي البراعم والأشبال (من 7 سنوات حتى 13 سنة)، وذلك على مدار يومين «اليوم وغدا»، على ملاعب واحة مشرف، في منطقة مشرف السكنية، برعاية رئيس مجلس إدارة الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر.



ويقام مهرجان الأعياد الوطنية للتنس، بالتعاون مع أكاديميات رافا نادال للتنس، والكويت، و«توب سبن»، وجك بوم التنس، تزامنا مع العيد الوطني للكويت، وعيد التحرير وضمن اهتمام اتحاد التنس لتوسيع قاعدة اللعبة، ونشرها بين الناشئة، وتشجعيهم على ممارستها.



وستتاح المشاركة في المهرجان لجميع المتقدمين من البراعم والأشبال، كما ستقدم جوائز تشجيعية عينية في الختام لجميع المشاركين.