أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تتويجها للفرق الفائزة في منافسات دوري SFL أكبر دوري كرة قدم للهواة في البلاد، وذلك ضمن رعايتها الرئيسية للدوري الذي يهدف إلى خلق مجتمع رياضي لفئة الهواة وتهيئة بيئة ذات أجواء احترافية لهم مع تشجيع المواهب المحلية على إبراز طاقاتهم الرياضية.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل تتويج الفرق الفائزة الذي أقيم في ملاعب جمعية الإصلاح الاجتماعي في منطقة الروضة، حيث قامت بتكريم كل من بطل دوري الدرجة الأولى وبطل دوري الدرجة الثانية وبطل «كأس زين»، هذا بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الفئات مثل أفضل فريق وأفضل لاعب وغيرها.



وبينت زين أن دعمها لهذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه أتى انطلاقا من استراتيجيتها تجاه دعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، وفي إطار حرصها على تشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية، وخاصة تلك التي تستهدف اللاعبين الهواة من الشباب وتحفزهم على إظهار مهاراتهم وطاقاتهم في أجواء منظمة واحترافية. وهدف دوري SFL إلى خلق مجتمع رياضي لفئة الهواة، وتشجيع المواهب على إبراز طاقاتهم، والمساهمة بتطوير رياضة كرة القدم في الكويت، وتوريد المواهب للأندية الرسمية، ومعايشة الهواة لأجواء التنظيم الاحترافي، بالإضافة إلى غرس القيم الحميدة من خلال الحملات التوعوية.



وضم الموسم الرياضي للدوري 4 بطولات، وهي دوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، وكأس الرابطة، وكأس السوبر، وشارك في الموسم أكثر من 80 فريقا تم تصفيتها إلى 40 فريقا ومن ثم تقسيمها ما بين فرق الدرجتين، أما بطولة السوبر فجمعت بين بطل دوري الدرجة الأولى وبطل الكأس، وأقيمت المباريات بشكل أسبوعي وسط إجراءات احترافية وبوجود طاقم إداري وتنسيقي من المتطوعين.



وتؤمن الشركة بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص بتنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث تقوم الشركة بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت، هذا بالإضافة إلى رعايتها وتشجيعها لمجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.