جاء اليوم الختامي لمسابقات رابطة هواة الكرة «SFL» حافلا بالندية والإثارة بعدما توج فريق «سوكر الجسار» بلقب كأس «زين» بفوزه على «مبخر» 3-1 في المباراة النهائية، فيما حصل «سيلبريت» على لقب دوري الدرجة الأولى، وذهب درع الدرجة الثانية لفريق «ليفربول».



وقام رئيس «الرابطة» عمر الأنصاري وعضو مجلس إدارة جمعية الإصلاح د.سليمان العبيدلي ومدير إدارة العلاقات الداخلية والخارجية بشركة «زين» الراعي الرئيسي لأنشطة الرابطة حمد المصيبيح والمدير التنفيذي لشركة «زيرو نورث» حمود الهاجري بتتويج الفرق الفائزة وتقديم الجوائز الفردية للاعبين الحاصلين عليها، حيث أكد الأنصاري أن أحداث اليوم الختامي جاءت مثيرة بعدما طغت الندية على المباريات سواء في مسألة المنافسة على الألقاب الثلاثة أو في الصعود والهبوط.