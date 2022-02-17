طارق عرابي



علمت «الأنباء» أن وزارة العدل بدأت من الأمس وحتى 24 الجاري، في طرح 9 عقارات للبيع عبر مزادات علنية، من بينها 8 عقارات سكنية إلى جانب أحد الفنادق، بسعر ابتدائي يبلغ 9.09 ملايين دينار.



وتتوزع العقارات المطروحة بالمزاد في عدد من مناطق الكويت، حيث تم خلال جلسة الأمس طرح 4 عقارات في مناطق الرابية والفيحاء والسالمية والدسمة، حيث تم بيع بيت مساحته 1000 متر مربع في الرابية بمبلغ 655 ألف دينار، مقارنة بالسعر الابتدائي البالغ 410 آلاف دينار. فيما لم يتم بيع العقارات الـ 3 الأخرى، وهي: بيت في الفيحاء مساحته 500 متر بسعر يبدأ من 450 ألف دينارا، وبيت في السالمية مساحته 1000 متر بسعر يبدأ من 450 ألف دينار، وبيت في الدسمة مساحته 500 متر بسعر يبدأ من 370 ألف دينار. وفي جلسة اليوم، من المقرر أن تطرح «العدل» 4 عقارات سكنية في مناطق الجهراء والدسمة والعارضية وسلوى، وهي عبارة عن بيت في الجهراء مساحته 1000 متر بسعر يبدأ من 550 ألف دينار، وبيت في الدسمة مساحته 500 متر بسعر يبدأ من 480 ألف دينار، وبيت في العارضية مساحته 300 متر بسعر يبدأ من 215 ألف دينار وبيت في سلوى مساحته 567 مترا بسعر يبدأ من 520 ألف دينار.

وفي جلسة 24 الجاري، سيتم طرح أحد الفنادق الشهيرة الواقعة في منطقة بنيد القار بمحافظة العاصمة بمساحة 1467 مترا مربعا بسعر ابتدائي وقدره 5.65 ملايين دينار، وهو عبارة عن فندق مؤلف من مبنيين ويقع في موقع مميز على شارعين داخليين ويطل على شارع رئيسي، ويضم صالتي أفراح الأولى للرجال والأخرى للنساء، وصالة ثالثة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى 3 قاعات اجتماعات، وناد صحي ومطبخ مركزي و«كوفي شوب» ومكاتب ومطاعم متنوعة.