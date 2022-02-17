علاء مجيد



استمر المستثمرون الكويتيون في ضخ المزيد استثماراتهم في الأسهم الإماراتية مع بداية عام 2022، وذلك بالتزامن مع التخلص التدريجي من تداعيات متحورات كورونا الجديدة «اوميكرون» وعودة الثقة في البورصات العربية والخليجية.



في هذا السياق، بلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق أبوظبي بالشراء خلال يناير الماضي بنحو 11.85 مليون درهم (ما يعادل 980 ألف دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء 65.81 مليون درهم (ما يعادل 5.42 ملايين دينار)، وعمليات بيع قيمتها 53.96 مليون درهم (ما يعادل 4.44 ملايين دينار).



وعلى صعيد دول الخليج، نجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي خلال يناير الماضي بنحو 408.43 ملايين درهم (ما يعادل 33.61 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 450.07 مليون درهم (ما يعادل 37.04 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم بيعا بقيمة 41.63 مليون درهم (ما يعادل 3.43 ملايين دينار).



وخلال يناير، بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.56 تريليون درهم مع نهاية تعاملات الشهر، مقابل نحو 1.56 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021.