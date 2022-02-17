أشاد وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر امس الأربعاء بالعلاقات الألمانية ـ الكويتية، واصفا إياها بأنها «عميقة ومبنية على أواصر صداقة قوية».



وذكرت سفارة الكويت لدى ألمانيا في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء ليندنر مع سفيرنا هناك نجيب البدر في مقر الوزارة بالعاصمة برلين.



وأضافت أن ليندنر أكد أن «التعاون بين الجانبين مثمر وبناء في المجالات كافة»، مشيرا إلى الدور والجهود التي تقوم بها الكويت والتي تساهم في تخفيف حدة التوترات وتعزز الأمن والاستقرار الدوليين.



بدوره، قال السفير البدر في تصريح لـ «كونا» انه سلم خلال اللقاء رسالة خطية موجهة من نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري تتعلق بتعزيز آفاق التعاون بين البلدين بشكل يخدم الطموحات والمصالح المشتركة.



وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من المسائل التي تساهم في نقل آفاق العلاقات الثنائية إلى مراحل ومستويات أعلى، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة.



وأوضح السفير البدر انهما ناقشا أيضا سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات بين الكويت وألمانيا متميزة ومتجذرة منذ عام 1964.



ووصف الاستثمارات الكويتية في ألمانيا بأنها تاريخية وذات إطار استراتيجي وقائمة على أساس تعزيز الشراكة والمصالح المتبادلة.



وأشار السفير البدر إلى أنه تبادل مع ليندنر أيضا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيدا بدور ألمانيا البارز تجاه عدد من المسائل الأساسية المرتبطة بالتحديات التي تواجه الأمن العالمي وخاصة ما يتصل منها بمنطقة الشرق الأوسط.



وشدد على أن الكويت تؤمن بأن الحوار والديبلوماسية هما السبيل الأمثل لحل الخلافات والصراعات الدولية المختلفة.