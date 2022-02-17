عقدت شركة المجموعة البترولية المستقلة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، وذلك في مقر الشركة أمس، بنسبة حضور بلغت 92.907% من إجمالي الأسهم القائمة من رأس المال المصدر والمدفوع البالغة 180.787.500 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة.



وقد ترأس الاجتماع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وليد حديد، المفوض بذلك من قبل مجلس إدارة الشركة، وبحضور عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمالية عبدالله الكندري، كما حضرت الاجتماع ممثلة الشركة الكويتية للمقاصة منيرة الرقم.



وقالت الشركة إنه تم إخطار وإحاطة وزارة التجارة والصناعة (إدارة الشركات المساهمة) بموعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وبعد الإعلان عن توافر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، افتتح حديد الاجتماع مرحبا بالحضور، ثم باشر بعدها استعراض ومناقشة البند المدرج على جدول الأعمال.



وتمت الموافقة والمصادقة على تعديل نص المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو المبين أدناه:



٭ المادة قبل التعديل: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 8 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري».



٭ المادة بعد التعديل: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري».