القاهرة - سامي عبدالفتاح



منع سموحة بقيادة المدرب أحمد سامي، نظيره الزمالك من تصدر جدول الترتيب للدوري المصري، ولو مؤقتا في غياب الأهلي بسبب مشاركته في مونديال الأندية، إذ تلقى «الفارس الأبيض» هزيمة مريرة على يد مضيفه بنتيجة 0-2 ضمن منافسات الجولة التاسعة، سجلهما النيجيري صديق أوجولا في الدقيقة (65) والمغربي عبدالكبير الوادي من ضربة جزاء في الدقيقة (78).



وتوقف رصيد الزمالك عند 19 نقطة من 9 مباريات، وهو نفس رصيد الأهلي الذي لعب 7 مباريات فقط، بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 18 نقطة في المركز الثالث.



ودفع الزمالك ثمن مغامرة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بإشراك البدلاء منذ بداية المباراة، بسبب ضغط المباريات المحلية والأفريقية والاستعداد لمواجهة ساجرادا الأنغولي السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.



وجاءت الخسارة الثانية للفريق في سباق الدوري، بعد أيام من تعادله على ملعبه مع بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 2-2 في دوري الأبطال.



وانتقد رئيس الزمالك مرتضى منصور حسابات كارتيرون في مباراة سموحة، وقال: «أتمنى عدم القسوة على لاعبي الزمالك فهناك أمور ساهمت في الهزيمة، منها الإبقاء على 9 لاعبين دوليين في مقاعد البدلاء أمام سموحة وإشراك عبدالله جمعة كظهير أيمن». وأضاف: «الزمالك سيلعب السبت ضد ساجرادا الأنغولي في ملعبه ثم سيخرج الجمعة بعد المقبلة إلى المغرب لمواجهة الوداد».



وفي مباراة ثانية، تعادل غزل المحلة والمقاولون العرب في الجولة نفسها بنتيجة 1-1.



هذا، وتقام اليوم مباراة وحيدة في ختام الجولة التاسعة تجمع بين المصري البورسعيدي وسيراميكا.



إلى ذلك، غادرت القاهرة أمس إلى العاصمة السودانية (الخرطوم) بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي يرافقه عضو المجلس حسام غالي، استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني غدا الجمعة في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر موسمين و10 مرات في تاريخه.



وتأجلت مباراة الجولة الأولى للأهلي أمام المريخ بسبب مشاركة «المارد الأحمر» في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات التي توج بالميدالية البرونزية فيها للمرة الثالثة بتاريخه.