كشف تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة شهد انتعاشا كبيرا في عام 2021، مسجلا زيادة بنسبة 66% مقارنة بعام 2020.



وتصدرت الصفقات المحلية (إقليمية) مشهد هذه المستويات القياسية، إذ ارتفعت إلى 366 صفقة في عام 2021، مقارنة بـ 192 صفقة في عام 2020، كما أظهر التقرير أيضا أن إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة زادت بنسبة 16% في عام 2021 لتصل إلى 99 مليار دولار، مرتفعة من 85.2 مليار دولار في عام 2020، في حين بلغت القيمة الإجمالية لأكبر 10 صفقات في العام الفائت 58.8 مليار دولار، أي ما يمثل 59% من إجمالي قيمة جميع الصفقات المعلنة.



وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY: «شهدنا في عام 2021 ارتفاعا كبيرا في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان ذلك نتيجة مباشرة لتحسن ظروف السوق بعد بدء انحسار جائحة «كوفيد-19». كما ساعد تعافي أسعار النفط والغاز وتحسن الأوضاع الصحية في تعزيز التوقعات الاقتصادية في المنطقة، مما أدى إلى تجديد الثقة في الشركات الإقليمية».



الكيانات المرتبطة بالحكومة



لعبت الكيانات المرتبطة بالحكومة، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وشركات النفط الوطنية، دورا محوريا في أنشطة الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021، حيث استحوذت على ما قيمته 62.6 مليار دولار، أو 63% من إجمالي قيمة الصفقة المعلنة والتي تبلغ 99 مليار دولار.



كما كان من اللافت ارتفاع مشاركة قطاع الأسهم الخاصة في صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، حيث نفذ 165 صفقة خلال عام 2021 مقابل 73 صفقة فقط في عام 2020. وسيواصل هذا القطاع لعب دور البائع في عام 2022، ولكن من المتوقع أن يزداد نشاط الأسهم الخاصة في عمليات الشراء في المستقبل، في ظل التوقعات بموجة وشيكة من عمليات جمع الأموال.



النشاط الإستراتيجي



شهدت صفقات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية أيضا نشاطا جيدا خلال عام 2021، مع تنفيذ صفقات مثيرة للاهتمام، كاستحواذ مجموعة صافولا على شركة بايارا للمكسرات والتوابل، بالإضافة إلى عدة عمليات استحواذ في مجال الحلويات والدواجن نفذتها مجموعة أغذية Agthia بهدف تعزيز مكانتها في قطاع الأغذية والمشروبات.



وشهدت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى لنشاط صفقات الاندماج والاستحواذ من حيث عدد الصفقات، بواقع 303 صفقات، بينما هيمنت المملكة العربية السعودية على أكبر حصة من قيمة الصفقات المعلنة مسجلة 47.4 مليار دولار.



وشهدت مصر أيضا نشاطا قويا لصفقات الاندماج والاستحواذ خلال عام 2021، مسجلة 118 صفقة بقيمة 7.7 مليارات دولار.