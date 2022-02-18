إعداد: هادي العنزي



تولع في الصيد بعمر 5 سنوات ورافق والده خلال رحلات صيده للمحادق الشمالية والجنوبية فعرف مواسم الصيد والأسماك، عرف أسرار الجق فأبدع وفاز بأغلب انواع الاسماك، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق يوسف العميري الذي حدثنا عن أماكن الچنعدة وطريقة صيدها، وأين يتواجد الشماهي وأفضل ييمة له، ومتى يستخدم الجق واللقاح، وما هي فنيات الجق، كما اطلعنا العميري على بدايات استخدام الجق على الساحة البحرية ولماذا يكون الصيد بالجق «سماري» وعن تجربته للصيد في الولايات المتحدة الأميركية، وأكثر المشاكل التي يعاني منها الحداقة اليوم والنصائح التي قدمها لهم، فإلى التفاصيل:



في البداية، يقول الحداق يوسف العميري: تولعت بحب البحر والصيد وأنا بعمر 5 سنوات وكنت أطلع مع الوالد خلال رحلات صيده إلى المحادق الشمالية والجنوبية طبعا تعلمت من الوالد كل شيء يخص البحر من شكة الييمة والترديع والموادع ومواسم الاسماك وأشياء اخرى كثيرة وحتى اننا كنا نبيت في البحر لأجل الصيد ومع مرور الايام واكتساب الخبرة الكافية والوافية بدأت أغزو بخيطي أغلب مواقع الصيد مع الأصدقاء والفوز بأغلب انواع الاسماك سواء في مواقع شمالية أو جنوبية.



الچنعدة في الجنوب



ويضيف: الچنعدة تكون موجودة بكثرة أول ما يبرد الجو وخلال شهري يناير وفبراير تكون موجودة بأحجام كبيرة وتتواجد بالجنوب وتنصاد تشخيط أو محايات أو جق، أما السبيطي في السابق فكان الكل يتمنى يصيده ويبيله مايات وأماكن وييمة معينة عشان ينصاد، أما الآن حتى الغشيم يصيده.



ويتابع: الشماهي سمجة تتواجد بالطبعانات تقريبا وموجود طول الموسم ولكن يقل صيده بالشتاء وييمته ربيانة عودة، ومع تطور معدات الصيد صار ينصاد بالجق طبعا سمجة حجمها كبير وتاخذ وقت والمتعة الحقيقية بصيدتها تكون بالسنارة، الجق تستخدمه حق سمجة اقواع أو بين مايتين واللفاح حق الرقوق او صوب الصخر او سمجة تكون قاعد ترعى على عومه مثل التونة أو انواع الحمام بشكل عام.



الجق يكون سماري



ويوضح: طبعا الجق طريقة حديثة صار لها تقريبا 6 سنوات وبلشوا فيها الشباب بقوة السنتين السابقتين طبعا هو عكس الحداق لأن في الحداق تقط سن وتنتظر تعبر على ييمتك سمجة، أما الجق سماري انت الذي تتحرك على حسب جرة الماية طبعا الجق هو عبارة عن مجسم سمجة من الرصاص ملونة بأشكال وأحجام كثيرة ويستخدم كل وزن على حسب العمق والجرة ونوع السمجة التي تريد اصطيادها.



ويقول: أول مرة استخدمت طريقة الجق كانت في احدى السفرات بالولايات المتحدة، وتحديدا ميامي، وكانت أول سمجة صدتها تونة حجم صغير وبعد عودتي للكويت بلشت أمارسها بس على الخفيف بعدها طلبت عدة كاملة وبديت أطلع جنوب مع الربع وعرفنا ما هي الانواع التي نحتاج اليها وتنفعنا من قصبة ومكينة وخيط طبعا عالم الجق كل يوم تتعلم فيه شيئا جديدا.



ختامية



واختتم العميري قائلا: اكثر شيء يضايقني اللي يقط وصخ بالبحر، يا أخي هذا مكانك وبحرك وأنت تحدق وتطلع وتستانس اذا انت تقط وغيرك يقط بالنهاية انت الذي تضررت وستتلف البيئة البحرية ولن يكون هناك سمكة ترعى، ونصيحتي حق اخواني الحداقة دائما اسأل واطلع مع أشخاص فاهمة وابحث وكن حذرا لأنه أي غلطة يمكن تسبب حادثة لك أو لأي شخص معاك ولا تستهن بالبحر واجعل معدات صيدك شاملة كل شيء، وربي يحفظ الجميع.