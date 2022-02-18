تحت رعاية كريمة وحضور رسمي من السفير الألماني في الكويت شتيفان موبس، أقام نادي بورشه الكويت أول مهرجان لسيارات بورشه في الكويت، هذه الفعالية التي تعد من أبرز الفعاليات على رزنامة الفعالية السنوية للنادي، حيث احتضن المهرجان جميع مالكي سيارات بورشه والشغوفين بها أيضا في اطار عائلي ترفيهي ثقافي رياضي، أقيم في مدينة الكويت لرياضة المحركات وذلك يوم الجمعة الموافق 4 فبراير الجاري.



قال مصطفى مخصيد المستشار في السيارات الكلاسيكية ومدير السيارات الكلاسيكية في نادي بورشه الكويت: تمت إقامة المهرجان احتفالا بمرور 70 عاما على تأسيس أول ناد رسمي لبورشه في عام 1952 في ألمانيا، أي بعد 5 أعوام فقط من تأسيس شركة بورشه نفسها في عام 1948، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام بورشه بعملائها مالكي سيارات بورشه وتقديرها لاحتياجاتهم وتطلعاتهم من هذه الماركة العريقة.



وصرح رئيس نادي بورشه الكويت م. زكريا يحيى دشتي قائلا: منذ تأسيس نادي بورشه الكويت في 18 نوفمبر 2003 كالنادي رقم 212 الرسمي لبورشه في الكويت، ونحن نحظى بدعم وثقة مركز بورشه الكويت والشركة الأم في ألمانيا، فتمت الموافقة لنا لنكون أول ناد يحتفل بهذه المناسبة العالمية لتكون الكويت من جديد مركزا لانطلاق هذه الاحتفالية العالمية ببورشه، حيث كانت الكويت مركزا لانطلاق سيارات بورشه في الشرق الأوسط منذ عام 1956 عند وصول أول سيارة بورش في الشرق الأوسط للكويت بواسطة المرحوم مراد يوسف بهبهاني، واستمرت هذه الأسطورة إلى اليوم من أبرز السيارات الرياضية في الكويت والشرق الأوسط.



هذا، وصرح عبد الله عيسى - نائب رئيس نادي بورشه الكويت، قائلا: ينقسم المهرجان لقسمين، بطولة رياضية لسيارات بورشه، وهي بطولة نادي بورشه الكويت الرياضي معتمدة من شركة بورشه الأم بنظام عالمي محدد متخصص في هذه السباقات من قبل بورشه للسباقات، وتعتمد على تقسيم السيارات المشاركة حسب فئات معدة من قسم بورشه للسباقات وهي بطولة تقام للمرة الأولى بالشرق الأوسط باعتماد من شركة بورشه وقوانينها.



وحول القسم الآخر من الفعالية أضاف محمد العامر مدير العلاقات العامة والتسويق: حرصنا على تصميم هذا الاحتفال العالمي بما يليق به وبما يليق بالكويت، فاعتمدنا وجود مسرح خاص ليتم تقديم برنامج ترفيهي وعرض أبرز سيارات بورشه في الكويت، بالإضافة للعديد من الفقرات الترفيهية للحضور الكريم.



هذا، وصرح أحمد دشتي مدير الأعضاء في النادي قائلا: شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 70 سيارة بورشه في الكويت، من أقدم موديل لها من طراز 356، مرورا بأول جيل من البورشه 911 الى أحدث موديلاتها من الجيل الجديد، وقد شارك الأعضاء مالكو هذه السيارات المميزة في عرض سياراتهم للجمهور من خلال صعودها على المسرح وشرح ما يميزها وتاريخها العريق.