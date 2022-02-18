حث غير المطعمين على التحصين من خلال أخذ اللقاحات المقررة



أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي تعميما إداريا بشأن عودة التقارب بين المصلين وتطبيق الاشتراطات الصحية وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل.



وجاء في التعميم الموجه للأئمة والخطباء وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، وبناء على قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاثنين الماضي بشأن الاشتراطات الصحية المحلية، يرجى التفضل بالالتزام والتقيد بما يلي:



1) دعوة المصلين إلى تراص الصفوف، وسد الخلل في صلوات الجمعة والجماعة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20/2/2022.



2) التأكيد على جمهور المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التالية: (لبس الكمام، إحضار سجادة الصلاة الخاصة).



3) حث غير المطعمين على التحصين من خلال أخذ اللقاحات المقررة.



4) تكرار التنبيه بين الحين والآخر على المصلين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.