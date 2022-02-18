دارين العلي



تجهز وزارة الكهرباء والماء لإعادة تشغيل أنظمة البصمة مع بدء العمل بكامل طاقتها وفقا لما حدده مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.



وقالت مصادر مطلعة ان فريق البصمة سيقوم خلال الأسبوع المقبل ببدء صيانة طارئة على الأجهزة وفق النظام الجديد والنظام القديم للتأكد من عمل العدسات وجاهزية الشبكة لاستقبال الموظفين.



وأوضحت المصادر ان فريق نظام البصمة سيعاود بعد العطلة استئناف عمله في تركيب وتفعيل أجهزة البصمة الجديدة الخاصة ببصمة الوجه والبصمة الذكية، لافتة الى انه تم تسلم نسبة 75% من الأجهزة وهي موجودة بمخازن الوزارة ومازالت بانتظار الشحنة الأخيرة المتوقع وصولها خلال الأسبوع المقبل.



وأوضحت ان خطة التركيب سيتم تفعيلها مجددا بعد ان توقفت في المرحلة السابقة بسبب إجراءات مواجهة كورونا إلا انها ستستكمل بالتركيب في 200 موقع بعد تفعيل العمل بـ 20 موقع خلال الفترة الماضية.



ولفتت المصادر إلى انه وحتى الآن تم تحديث بيانات 20 ألف موظف في الوزارة على نظام البصمة الجديد والمتبقي هم من موظفي المحطات ويبلغ حوالي 7 آلاف موظف سيتم الترتيب للتواجد في محطاتهم لتحديث بياناتهم وذلك لخدمة من يتعذر عليهم الحضور إلى الوزارة وفقا لطبيعة عملهم.



ولفتت المصادر الى ان خطة التركيب بشكل عام من المتوقع ان تنتهي في أبريل المقبل، حيث سيتم تشغيل النظام الجديد وإزالة الأجهزة القديمة في كل موقع يتم التركيب فيه.



وأوضحت ان نظام البصمة الذكية بات في مراحله النهائية، حيث سيتم تفعيله على هواتف فريق البصمة بشكل مبدئي لاختباره وتجاوز مشاكله ان وجدت قبل إدراجه كتطبيق على هواتف الموظفين.