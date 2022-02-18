القاهرة ـ هناء السيد



يكرّم «الملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية» رئيسة «نادي سلوى الصباح للفتاة» والرئيسة الفخـريـــة لـ «اللجـنـــة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الشيخة نعيمة الأحمد، وذلك خلال النسخة الأولى للملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية المقرر إقامته يوم 24 مارس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وأعربت الشيخة نعيمة، في تصريح لها، عن شكرها للملتقى، المقرر إقامته في 24 مارس المقبل بمقر الجامعة العربية في القاهرة، مؤكدة تشرفها بالتكريم، مشيدة بجهود القائمين على الملتقى الذي سيشهد عددا من البرامج والأنشطة المتعلقة برياضة المرأة، كما يكرم نخبة من الشخصيات الرياضة النسائية البارزة من مختلف الدول العربية.



ولفتت الشيخة نعيمة إلى أن ما تؤديه من مهام في خدمة الرياضة النسائية الكويتية والخليجية والعربية «هو واجب وطني أتشرف بأدائه، ولا أنتظر من ورائه تكريما ولا جوائز»، لكنها أشارت في المقابل إلى أن «اعتزازي بتكريمي في هذا المحفل الرياضي الكبير، نابع من كونه تكريما وتقديرا للجهود الكبيرة التي قدمتها، ولاتزال، الكويت في سبيل تطوير رياضة المرأة العربية ودفعها قدما في المحافل الدولية الكبرى، وارتقائها إلى مصاف العالمية».



وفي هذا السياق، تطرقت الشيخة نعيمة إلى استقبال سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في كأس صاحب السمو الأمير لكرة القدم، مشيرة إلى تأكيد سموه أن «قيادة الكويت، وكل المسؤولين فيها، لاسيما المعنيون بشؤون الرياضة، حريصون كل الحرص على الاهتمام بكل أنواع الرياضة والارتقاء بها وصولا إلى المنافسة الإقليمية والدولية، وتحقيق إنجازات تليق بمكانة الكويت وسمعتها، من خلال إعادة الرياضة في الكويت إلى سابق عهدها».



وختمت الشيخة نعيمة تصريحها راجية التوفيق للملتقى في تحقيق هدفه الأسمى، وهو الارتقاء بمستوى الرياضة النسائية العربية في الميادين كافة، والدفع بها إلى أعلى المراتب القارية والعالمية.



وتنطلق النسخة الأولى من ملتقى رياضة المرأة العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 مارس المقبل، ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحات في المجالات المختلفة للرياضة سواء في مجال الممارسة العالمية والأولمبية، أو في مجالات الإدارة الرياضية.