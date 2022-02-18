طارق عرابي



حددت غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم 23 مارس المقبل موعدا لانتخابات الدورة الحادية والثلاثين لانتخاب نصف أعضاء مجلس إدارتها للسنوات الـ 3 المقبلة، حيث أعلنت عن فتح باب الترشيح في 13 الجاري، حتى 22 من الشهر نفسه.



مصادر مطلعة، أبلغت «الأنباء» بأن الانتخابات النصفية ستشهد تغيير ثلث الأعضاء الحاليين، وذلك بعد أن قرر كل من النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان وأعضاء الغرفة (وليد الدبوس، عبدالله الملا، ساير الساير) عدم خوضهم الانتخابات الحالية وإفساح المجال أمام شخصيات جديدة للدخول إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة.



وحتى يوم أمس، بلغ عدد المرشحين للانتخابات النصفية للغرفة 16 مرشحا، علما أن عدد المقاعد المتاحة هو 12 مقعدا فقط من أصل 24 مقعدا هي إجمالي المقاعد المخصصة لأعضاء الغرفة.



وأضافت المصادر ان الوجوه الجديدة التي يتوقع أن تدخل إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة ستضم كلا من فهد خالد الدبوس بدلا من وليد الدبوس، وأنفال نبيل الملا بدلا من عبدالله نجيب الملا، وحمد مساعد الساير بدلا من ساير الساير، وأسامة جواد بوخمسين بدلا من عبدالوهاب الوزان، لكن المصادر لم تتطرق إلى المرشح الذي يتوقع له أن يخلف عبدالوهاب الوزان في منصب النائب الأول لرئيس الغرفة، وإن كانت الترشيحات تدور حول كل من فهد الجوعان الذي يشغل حاليا منصب النائب الثاني، وأسامة النصف وضرار الغانم كأقدم أعضاء الغرفة وأكثرهم خبرة.



جدير بالذكر أن قائمة المرشحين لانتخابات الدورة الحادية والثلاثين لأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت (حتى يوم أمس) ضمت كلا من:



1 - إبراهيم عبدالله التويجري.



2 - أسامة جواد بوخمسين.



3 - أنفال نبيل الملا.



4 - حمد مساعد الساير.



5 - حمود ماطر الرشيدي.



6 - خالد مشاري الخالد.



7 - خالد مهلهل المضف.



8 - صالح فايز البغيلي.



9 - ضرار يوسف الغانم.



10 - فهد خالد الدبوس.



11 - فهد يعقوب الجوعان.



12 - ماجد عقيل المطيري.



13 - محمد جاسم الصقر.



14 - محمد عبدالرضا كاكولي.



15 - مصعب سالم النصف.



16 - وفاء أحمد القطامي.