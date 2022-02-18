عبدالعزيز. جاسم



قال رئيس نادي النصر خالد الشريدة عقب الفوز على الفحيحيل برباعية نظيفة في الجولة 11 من دوري stc الممتاز ان الأداء الراقي تفوق على النتيجة، والعنابي سيستمر على هذا المنوال، مشيرا إلى أن المنافس جارى النصر في بعض الأحيان. وأشار إلى أن المركز السادس لا يرضي الطموحات لأن النصر يجب أن يكون ضمن رباعي الصدارة والأيام المقبلة ستظهر العنابي على حقيقته. من جهته، أكد المدرب د.محمد المشعان أن الفريق قدم مباراة جيدة وهي استكمال للمستوى الذي قدمه أمام السالمية رغم الخسارة، و«لكن ما عجبني أكثر من النتيجة هو تحمل اللاعبين للضغوط قبل المباراة، وتعمدت عدم رفع الضغوطات عنهم لأنني كنت أرغب في أن أشاهد فريقي تحت الضغط كيف يلعب لأنها من سمات الفرق الكبيرة وبالفعل أثبت اللاعبون أنهم أبطال».