عبدالعزيز جاسم



قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية محمد عوض إن الأصفر جاهز فنياً وبدنياً لمواجهة العربي اليوم في الدوري، مشيرا إلى أن المباراة كعادة مواجهات الفريقين تعتبر صعبة على الطرفين مهما كانت الظروف قبل خوض «الديربي»، فضلا عن أن الأخضر تطور بشكل كبير في الفترة الأخيرة ما يعني أن المواجهة ستشهد منافسة قوية.



وأضاف أن المدرب ناصر الشطي حرص على أن تكون تدريبات أمس مغلقة من أجل التركيز بشكل أكبر، مبينا أن المدافع العراقي علي فايز انضم للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الشباب السابقة بالدوري.



ودعا عوض الجماهير القدساوية الى الحضور بشكل كبير ودعم الفريق، لاسيما أن المباراة ستشهد اعتزال كابتن الفريق صالح الشيخ صاحب الـ 43 بطولة مع الأصفر.