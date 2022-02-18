هادي العنزي



يغادر مساء اليوم وفد منتخبنا الوطني للمعاقين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية لمنطقة غرب آسيا الثالثة، والتي تنطلق منافساتها في المنامة خلال الفترة من 18 وحتى 26 الجاري، بمشاركة 12 دولة عربية وحضور أكثر من 700 رياضي. ويرأس وفد الكويت المكون من 75 رياضيا وإداريا وفنيا، رئيس اللجنة البارالمبية الكويتية ناصر العجمي، والأمين العام للجنة شريفة الغانم، وتشارك منتخباتنا الوطنية في 6 ألعاب هي: كرة السلة، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، ورفع الأثقال، والبوشيا، والريشة، كما سيشارك العجمي في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، الذي يقام على هامش البطولة، علما ان عادل الرجيب ترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد. وأكد العجمي أن أبطال الكويت يسعون للمشاركة في الاحتفالات التي يشهدها وطننا الحبيب بالعيد الوطني وعيد التحرير، من خلال حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات الذهبية، والظفر بالمراكز المتقدمة، رغم صعوبة المنافسة المتوقعة في البطولة، لافتا إلى أن البطولة تحظى باهتمام دولي، ومعتمدة من قبل الاتحادات البارالمبية الآسيوية والدولية.



وذكر أن منتخبات الكويت تحضرت جيدا للمنافسة على المراكز الأولى، موضحا: «دخل منتخب السلة في معسكر تدريبي بتركيا، خاض خلاله عددا من المباريات الودية، وسيصل إلى المنامة مباشرة من تركيا، فيما عاد مؤخرا منتخبا الريشة والبوشيا من معسكر تدريبي بمصر، بينما دخلت منتخبات ألعاب القوى، وكرة الطاولة، ورفع الأثقال في معسكرات داخلية مكثفة لرفع جاهزية اللاعبين المشاركين، ونأمل كل التوفيق لأبطال الكويت».