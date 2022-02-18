نعى مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح الرياضي القدير صقر السودان الذي انتقل الى جوار ربه بعد مشوار طويل من العطاء في المجال الرياضي كأحد رجالات النادي العربي والذي ساهم في تأسيس النادي، وتم انتخابه أكثر من مرة كعضو مجلس إدارة وكان له دور بارز في العمل الإداري على كل المستويات بعدما تم انتخابه أمين صندوق اللجنة الأولمبية الكويتية لأكثر من دورة، وترأس الوفود الرياضية لمنتخبات الكويتية خلال فترته في اللجنة الأولمبية، وساهم في تحقيق الإنجازات للرياضة الكويتية على كل المستويات.



وأضاف فليطح: «الفقيد كان أحد الداعمين لتأسيس النشاط الرياضي لدوري الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الذي يشرف عليه حاليا قطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة».



وتقدم فليطح بأحر التعازي إلى الأسرة الرياضة بصفة عامة وأسرة ومنتسبي النادي العربي بصفة خاصة بهذا المصاب الجلل برحيل قامة رياضة كبيرة، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة.